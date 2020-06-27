Кормили комаров и болели за СССР: как абхазский милиционер защищал Олимпиаду-80

Летние XXII Олимпийские игры проходили в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года и прямое отношение к ним имели не только спортсмены из Абхазии.

Уроженец села Багмаран Аслан Дгебия был командирован на охрану аэропорта Шереметьево и близлежащих улиц в качестве студента школы милиции. О том, как ему запомнилось выступление абхазских спортсменов, почему Олимпийские игры прошли мимо него, как курсанты отбивались от "кровопийц" и следили за порядком, читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Подмосковные "кровопийцы"

Первокурснику калининградской школы милиции МВД СССР Аслану Дгебия из Абхазии повезло стать одним из курсантов, которым поручили следить за правопорядком в период XXII летних Олимпийских игр. По воспоминаниям Дгебия, отбор претендентов проводился очень тщательно. Учитывались не только успехи в учебе и дисциплина, но и внешние данные потенциальных представителей всего Союза.

Отбор успешно прошли около 300 из 800 курсантов, и Дгебия был единственным среди них абхазом. Три месяца их обучали тому, как себя вести с иностранцами, какие действия предпринимать в тех или иных обстоятельствах, как правильно нести службу, как принимать пищу при людях, что можно, а чего категорических нельзя. Молодые милиционеры прошли краткий курс по изучению английского и немецкого языков.

Аслан Дгебия признался, новость о том, что он станет частью такого значимого для всего мира события, обрадовала его и стимулировала на более серьезное отношение к службе. Он, как и многие его товарищи, всячески старался исправно выполнять возложенные на них обязанности.

За несколько дней до начала Олимпиады курсантов привезли в подмосковный район Лобня и разместили в здании школы, которая была закрыта на каникулы. Первое впечатление о том месте у Дгебия не самое позитивное. Во время беседы с корреспондентом Sputnik он не раз вспоминал недобрым словом подмосковных "кровопийц" – комаров размером со "слона".

"К утру все были в крови. Таких комаров я никогда раньше не видел. Они могли через волосы на голове прокусить кожу. Это сейчас у меня редкие волосы, а тогда-то у меня была шевелюра и даже через нее они умудрялись высосать кровь. На следующий день поехали и купили всякие марли, тряпки, чтобы закрывать окна, но это мало помогало", - поделился Дгебия.

Болеем за своих

Всех курсантов калининградской школы милиции направили на охрану аэропорта Шереметьево и близлежащих улиц в форме и по "гражданке". Аслана Дгебия назначили командиром взвода, что давало ему не только дополнительные полномочия, но возлагало на него повышенную ответственность. Организация правоохранительной работы была на высшем уровне, и за две недели службы не было ни одного нарушения среди блюстителей порядка, подчеркнул он.

Первое дежурство Дгебия нес в зале вылета аэропорта. Все прошло спокойно и без эксцессов. По его словам, было интересно встречать иностранцев и наблюдать за тем, как они себя ведут и как выглядят.

"Честно говоря, по отношению к советским людям я не почувствовал никакого негатива, но они, конечно же, отличались от нас. Большинство гостей были более раскрепощенными, могли при всех обниматься, целоваться", - рассказал Дгебия и добавил, что для парня с Кавказа такое поведение казалось вольностью, но реагировать на это было нельзя. Гости все-таки.

Дежурили курсанты сутки через сутки. Рабочие дни были непростыми. Милиционерам нельзя было в течение дня даже присесть, запрещалось на что-либо прислониться, разговаривать между собой без надобности. Следующие сутки после дежурства отводились только лишь на отдых в стенах школы.

© Foto / из личного архива Аслана Дгебия Аслан Дгебия (четвертый слева) и его товарищи в аэропорту Шереметьево во время летней Олимпиады в Москве

Самолеты в период Олимпиады приземлялись в Шереметьево каждые три минуты. Многих зарубежных и советских спортсменов Аслан Дгебия встречал лично. Он хорошо помнит, как своим ростом его впечатлила олимпийская чемпионка Ульяна Семенова, которая вошла в книгу рекордов Гиннеса, как самая высокая баскетболистка планеты. Ее рост - 210 сантиметров.

Пока шли Олимпийские игры курсанты не смогли собственными глазами увидеть ни одно выступление спортсменов, что по сей день огорчает Дгебия. Олимпиада для него была настолько близко и в тоже время оказалась так далеко.

"Кормили комаров и болели за СССР у телевизора", - шутит он.

Выступление Саиды Гунба из Абхазии, которая завоевала серебряную медаль в метании копья, Дгебия также смотрел по телевизору. Сильно переживал, признался он.

"Она была красивой и весь СССР, особенно Абхазия, болели за нее. Когда она взяла медаль, мы не могли сдержать радости и громко кричали. Даже не чувствовали укусы комаров", - поделился Дгебия.

"Фанта", черешня и арест

В те дни Аслан впервые попробовал газировку "Фанту", вкус которой он все еще хорошо помнит.

"Тогда стояли аппараты со стаканчиками. Кидали туда монеты и стаканчики наполнялись "Фантой". Стоило это 20 копеек, почти как буханка хлеба. Было очень вкусно. То, что производят сейчас – все уже не то. Как я понял, те аппараты принадлежали американской фирме и когда один из них испортился, пригласили мастера из США. Он установил, что проблема была не в самом "автомате", а в составе напитка. Видимо, кто-то решил сэкономить на ингредиентах", - сказал Дгебия.

Поздно ночью в аэропорту приземлился самолет с черешней из Венгрии. Дгебия вместе с другом поспешили к нему. Идти пришлось вдоль взлетной полосы около пяти километров в один конец, но риск и дальнее "путешествие" были вознаграждены ящиками свежих ягод. При этом Дгебия подчеркнул, что европейская черешня выглядела немного лучше абхазской, но сильно уступала ей по вкусу.

Несмотря на спокойную обстановку, Аслану Дгебия все же пришлось произвести одно задержание в период Олимпиады. Дело было на улице вблизи аэропорта. Трое незнакомцев мирно пили кофе, но начинающему милиционеру они показались подозрительными. Вместе с товарищем решили проверить их документы.

"Во время проверки документов кто-то из них нахамил, и мы всех увезли в отделение транспортной милиции. Выяснилось, что один из парней был во всесоюзном розыске за разбой. За эту работу мне и моему товарищу выдали денежное поощрение в размере 30 рублей. Тогда это были хорошие деньги", - вспомнил милиционер.

За работу по охране общественного порядка на летних Олимпийских играх в Москве курсантам школы милиции выразили письменную благодарность от имени министра внутренних дел СССР и транспортной милиции.

Дгебия вспоминает 1970 и 1980-е годы с ностальгией. По его словам, он, не задумываясь, вернулся бы в ту пору. Жизнь тогда была намного спокойней и проще, нежели сейчас, добавил он.

Аслану Дгебия 64 года. Более сорока лет из них он посвятил милицейской работе, но два месяца назад ушел на пенсию в звании полковника. Старший брат Аслана тоже был милиционером, но он сам не хотел идти по его стопам. Даже говорил, что лучше станет грузчиком, чем займется этой профессией, но жизнь распорядилась по-своему.

© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Дгебия

Окончив службу во Внутренних войсках оперативного полка во Львове, Тимур вернулся домой и некоторое время ничем не занимался.

"Брат предложил мне все-таки пойти в милицию и дал мне на раздумье три дня. В итоге я согласился, и со временем мне самому стала интересна эта работа. Было приятно помогать людям и "милиционер" тогда звучало гордо", - отметил он.

За годы службы Дгебия успел поработать, в том числе на должности участкового, начальника отделения милиции на сухумском рынке, начальника УВД Гулрыпшского района, начальника УВД по городу Сухум, начальником управления охраны собственности МВД. Он ветеран Отечественной войны народа Абхазии и Кавалер ордена Леона.

После войны работа стала намного тяжелее, поделился воспоминаниями Дгебия. К примеру, на весь Сухум тогда дежурили всего 25 милиционеров. В 1994 году он женился в возрасте 39 лет. Вместе с супругой воспитали двоих сыновей – Астамура и Баграта, которые учатся на юристов.

После того как Дгебия вышел на пенсию, он переехал из Сухума в свое родовое село Багмаран, где занимается домашними делами - садом, огородом, ремонтом дома.