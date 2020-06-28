Брызги счастья и нечемпионский заплыв: как живет секция плавания в Сухуме

О том, в каких условиях тренеры занимаются подготовкой юных пловцов в Сухуме и почему в Абхазии не воспитывают спортсменов, которые завоевывают медали на международных соревнованиях, читайте в материале Sputnik.

Секция по плаванию в Сухуме работает всего несколько месяцев в году. О том, как тренируют детей в республике, где нет ни одного бассейна, какой была школа плавания в Абхазии во времена СССР и почему жители республики обязательно должны уметь плавать корреспонденту Sputnik рассказали тренеры Виктор Задорожный и Елена Вардимиади.

Sputnik

Были времена

Секция по плаванию входит в Детско-юношескую школу Сухума, руководит секцией Виктор Задорожный, который сам был профессиональным спортсменом, получил звание мастера спорта, во времена СССР был в составе сборной Грузии по плаванию. После того, как он получил тренерское образование, стал сам воспитывать пловцов.

Задорожный вспоминает, что в советское время плавание в Абхазии было на очень высоком уровне.

"Если считать советские времена, то нашей секции около пятидесяти лет. После войны мы работаем только на открытом море, ни один бассейн с тех пор не восстановлен, чтобы заниматься плаванием круглый год. В Абхазии было пять бассейнов, сейчас ни одного. Тренеров по плаванию осталось всего двое - Елена Павловна Вардимиади и я. Из старшего поколения уже кто-то умер, многие уехали в Россию во время войны и остались там", - рассказал он.

По словам тренера, в советское время абхазская команда была очень сильной, было много мастеров спорта, членов сборной Абхазии, Грузии, сборной СССР.

"У нас был даже чемпион Европы по плаванию на полтора километра Семен Белиц-Гейман, он был рекордсменом Советского Союза. Ещ в олимпийском резерве были пловцы из Абхазии, это мастер спорта Сергей Татубалин, Людмила Суина, она была рекордсменкой Советского Союза в юношеском разряде, она сейчас живет в Израиле, тренирует спортсменов, представляющих эту страну", - сказал он не без грусти.

В числе выдающихся спортсменов был и Валерий Габисония, он переехал в Санкт-Петербург и сейчас работает в знаменитой спортивной школе олимпийского резерва по водным видам спорта "Экран".

"Он заслуженный тренер России, воспитал олимпийского чемпиона среди юношей. Среди участников сборной Советского Союза была Людмила Дорожкина, она тоже родилась в Абхазии. Если бы у нас были условия, то и сейчас мы могли бы готовить будущих чемпионов", - говорит Задорожный.

Не ради спортивных достижений

Каждое утро, придя на набережную Сухума, можно увидеть детей, которые весело плещутся в море, а рядом с ними тренеры, они дают им разные упражнения, и следят, чтобы все их выполняли.

Среди детишек есть те, кто пришел в секцию впервые или несколько дней назад. "Новобранцев" начинают учить плавать "по-старинке", говорит Задорожный. По словам тренера так обучали плавать еще в Древней Греции.

Тренер продемонстрировал как это делается. Он обвязал веревкой живот ребенка, а затем малыш спрыгнул с волнореза, сам же тренер, держа веревку, сопровождал плывущего до берега. "Этот способ дает уверенности ребенку, он знает, что в случае чего я его вытащу", - объяснил Задорожный. Секция по плаванию работает каждый год с начала июня до конца ноября.

"Детей на зиму мы конечно тоже не отпускаем, занимаемся с ними в спортивном зале сухим плаванием. Летом приходит очень много детей на обучение, от желающих научиться плавать нет отбоя", - отмечает Задорожный.

Секция по плаванию в Сухуме © Sputnik / Томас Тхайцук

Секция по плаванию в Сухуме © Sputnik / Томас Тхайцук

Секция по плаванию в Сухуме © Sputnik / Томас Тхайцук

Секция по плаванию в Сухуме © Sputnik / Томас Тхайцук

Секция по плаванию в Сухуме © Sputnik / Томас Тхайцук

Секция по плаванию в Сухуме © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 6 © Sputnik / Томас Тхайцук Секция по плаванию в Сухуме

По его словам, главная проблема для подготовки профессиональных спортсменов – это отсутствие бассейна, пловцы должны тренироваться минимум два раза в день.

"Когда у нас работали бассейны первую тренировку проводили рано утром, вторую - после окончания уроков в школе, устраивали частые сборы на спортивной базе в Нижней Эшере, было очень здорово", - вспоминает он.

Тренер говорит, что будет продолжать заниматься любимым делом до тех пор, пока будут силы, так как с плаванием связана вся его жизнь.

"Желательно передать это молодым, но к сожалению в университете нет плавания, специалистов не готовят. Если будет бассейн, то думаю что у нас все появится и тренеры и выдающиеся спортсмены и будет не только плавание. В советское время у нас было водное поло, "Динамо" Сухум была очень хорошей командой, занимались прыжками в воду, синхронным плаванием, скоростным плаванием в ластах, в Сухуме проходили соревнования по подводной охоте, это было большое зрелище ", - рассказал он.

Чему учат в секции

На данный момент в секции по плаванию 150 детей в возрасте от шести до 13 лет. Тренеры говорят, что они не готовят великих спортсменов, стараются "поднять массовость".

"Первое чему мы здесь обучаем детей – не бояться воды, они получают навыки по технике безопасности. Также обучаем спортивным упражнениям, они являются азбукой в плавании. Скольжение, ныряние, гребок одной рукой, лежание на воде, погружение под воду, ныряние – это основные упражнение", - рассказал Виктор Зодорожный.

Дети, которые научились плавать начинают осваивать спортивные способы плавания - вольный стиль, или кроль, дельфин или баттерфляй, плавание на спине, брас. Каждый пловец должен освоить эти спортивные виды плавания.

Александр Шалудько уже семь лет занимается плаванием в секции, ему по душе все виды плавания. "Конечно, сложно плавать всеми видами сразу, вообще я кролист, длинные дистанции не плаваю, кролем удобнее, потому что дистанция небольшая", - отметил юный пловец.

Даниил Сыроежко тоже плавает семь лет, несмотря на постоянные занятия, он не планирует становиться профессиональным пловцом, для него это увлечение.

Несмотря на сложности, тренеры не бросают любимое дело, из года в год принимают новых участников секции по плаванию.

"Это моя жизнь, от этого никуда не деться, я сам начинал плавать с шестилетнего возраста, мой тренер нашел меня на пляже. Добился результатов, мастер спорта, член сборной Грузии, потом я закончил институт физкультуры в Тбилиси, спортивный факультет, где готовят тренеров", - рассказал Задорожный.

Приходящие в секцию дети разные, кто-то может научиться плавать за один день, а кто-то и за полгода, говорит тренер. "Но в результате, те, кого ты будешь учить полгода, могут обогнать тех, кто научился за один день и показывать лучшие результаты", - подчеркнул он.

Елена Вардимиади работает на пару с Виктором Задорожным, она говорит, что заниматься с детьми в открытом море сложнее чем в бассейне.

"Одновременно заходит в воду 15-18 детей, которые не умеют плавать, сами можете представить, но справляемся", - рассказала тренер.

По словам Елены Вардимиади, жители Абхазии должны уметь плавать, так как сама природа предоставила им для этого все возможности.

"Это просто необходимо, чтобы не было беды, я считаю, что каждый ребенок должен уметь плавать, пусть он придет, научится, побудет в коллективе. Мы что-то дадим интересное из нашего опыта, у нас не только монотонные тренировки, есть и игры и эстафеты, то есть интересно", - говорит она.

Наталья Воинская дочь Елены Вардимиади, она учится в Краснодаре на факультете "Туризм и гостиничное дело", после обучения планирует получить специальность тренера по плаванию.

© Sputnik / Томас Тхайцук Внук тренера Елены Вардимиади, Артем

"Я занимаюсь плаванием почти всю свою жизнь, участвовала во всех возможных соревнованиях. Сейчас у меня есть группа детей, которые вообще не умеют плавать и я стараюсь научить их тому, что умею сама", - отметила Воинская.

Наталья помогает матери в секции в Сухуме, с детьми она занимается год, по ее словам, сложности есть всегда, потому что есть дети, которые боятся воды, несмотря на это ей очень нравится общаться с детьми и пытаться их научить плавать.

В этот день на пляже одним из самых юных участников водных процедур был внук тренера Вардиамиди и племянник Натальи Воинской Артем, которому всего год и девять месяцев. С помощью тети Артем знакомился с морской водой. Несмотря на то, что одному ему плавать пока рано, первые смелые попытки выдавали в нем родство с тренером.