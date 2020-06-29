Праздник, который всегда с тобой: выставка картин откроется ко Дню города в Сухуме

Зрители могут посетить выставку "Сухум. Праздник, который всегда с тобой" до 28 июля в Центральном выставочном зале столицы.

СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Выставка "Сухум. Праздник, который всегда с тобой", посвященная Дню города Сухум, откроется в Центральном выставочном зале столицы третьего июля в 13:00, сказала в интервью радио Sputnik куратор выставки Эльвира Арсалия.

Она напомнила, что в связи с ограничительными мерами, на протяжение нескольких месяцев не было возможности проводить выставки.

"Мы решили приурочить выставку картин ко Дню Сухума, который традиционно отмечается в первую субботу июля. Зрители смогут увидеть работы связанные с историей и культурой Сухума. В экспозиции будут представлены воспоминания русских писателей и ученых о Сухуме первой половины ХХ века", - заметила она.

Кроме того, на выставке будут представлены картины абхазских художников второй половины ХХ века и современных авторов.

"Я надеюсь, что для посетителей откроются новые знания, так как тематическая выставка, которая посвящена Сухуму насколько я знаю, пройдет впервые. На выставке будут экспонаты, которые нужно особо отметить, к примеру Анзора Агумаа мы знаем как научного работника, но в ЦВЗ будет выставлена его картина Беслетского моста, которую он нарисовал в 1976 году, также картина Леварсы Бутба – "Первая осень", написанная в 1993 году", - отмечает куратор выставки.

Эльвира Арсалия сообщила, что для участия в выставке было отобрано 49 работ, таких авторов как Батал Джапуа, Александр Семенцов, Мадина Бигуаа, Руслан Габлия, Диана Хинтба, Виталий Кацба, Лаша Габелия, Амиран Адлейба и других.

Организатор выставки "Сухум. Праздник, который всегда с тобой" – Союз художников Абхазии. День города Сухум отмечается в первую субботу июля, в этом году праздничная дата выпала на четвертое июля.

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