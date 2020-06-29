"Море" строгого режима: где в Абхазии тренировали олимпийцев-байдарочников

В этом году летним Олимпийским играм в Москве исполняется 40 лет. Спортсменов, принимавших участие в соревнованиях по гребле, готовили на базе в Гале. Почему от спортивного объекта остались руины, как жили и тренировались чемпионы, читайте в материале Sputnik.

Небольшое село Первый Гал, которое еще называют поселком энергетиков, расположено неподалеку от Гала. Сейчас картина здесь такая же, как и в остальных селах района – жители занимаются сельским хозяйством, другой работы здесь нет, пейзаж дополняют руины зданий, разрушенных в годы войны.

Глядя на эту размеренную картину, вряд ли можно угадать, что всего 27 лет назад Первый Гал был одним из центров спортивной советской Абхазии, а разрушенные здания в центре села, которые стали пастбищем для скота – знаменитый учебно-тренировочный центр, куда съезжались байдарочники со всего Советского союза.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Золотые руки байдарочника

Вячеслава Микава в Гале знают все, как он сам объясняет - из-за того, что у него золотые руки. На рынке мужчина и его жена торгуют самодельными дровяными печами, мотыгами, цалдами и косами. Но о том, что на самом деле Вячеслав – мастер спорта по гребле на байдарках, бывший тренер чемпионов, неизвестно почти никому.

© Sputnik / Томас Тхайцук Разрушенные здания в центре села стали пастбищем для скота

"Но сейчас это уже никому не важно", - улыбается мужчина, проводя нам экскурсию по бывшей спортбазе.

Вячеслав заинтересовался греблей на байдарках, когда вернулся из армии в 1975 году, с тех пор упорно занимался с уже именитыми чемпионами из Чехословакии, Болгарии, Румынии, Польши и других стран. Юноша мечтал выступать в составе сборной СССР, но подвел рост. До идеальных для байдарочника 178 сантиметров роста Вячеславу не хватало 14 сантиметров.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бывший тренер по гребле - Вячеслав Микава

"Понимаете, чем выше спортсмен, тем у него больше захвата в воде. Я не расстроился, когда мне отказали, потому что московские тренеры меня научили всему, что знали сами, и я смог преподавать", - объяснил мужчина.

Строгий режим и "сладкая" жизнь

В Абхазию байдарочники приезжали четыре раза в год, чтобы подготовиться к чемпионатам Европы, мира, а главное – Олимпийским играм. По словам Вячеслава, режим у спортсменов был строгий: подъем в семь утра, пробежка, завтрак и тренировки до обеда. После обеда – двухчасовой отдых и снова тренировки.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бывшая баскетбольная площадка

Жили спортсмены в основном здании спорткомплекса и в коттеджах, которые стояли во дворе базы. Здесь сохранилась и сильно поржавевшая баскетбольная площадка, на которой уже давно не играют даже местные юноши.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бывшая столовая теперь используется как ресторан

"А какая тут столовая была, уникальные повара! Пойдемте, я вам покажу", - настоял Вячеслав.

Как оказалось, столовая работает до сих пор и даже не сильно изменилась, хоть и называется теперь рестораном. Светло-бирюзовый кафель на стенах, ажурные короткие занавесы и деревянные столы в ряд погружают в советское время. Из окон бывшей столовой видно Галское "море" – водохранилище, прозванное так местными, где и тренировались байдарочники. К нему мы еще вернемся.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кафель и занавески так и остались с советского периода

"Здесь меню было высшего класса. 13 наименований блюд, первое, второе, третье и даже икра с медом. Вот так питались наши байдарочники", - рассказал Вячеслав.

Работа с выходом в Европу

На выходе из столовой-ресторана нас поджидала и с любопытством разглядывала пожилая седовласая женщина.

"Я проезжала мимо, смотрю, тут люди ходят с камерами, мне стало интересно. Вдруг, кто-то захотел восстановить нашу спортбазу, вот я и остановилась. Я ведь здесь работала",- объяснила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Медико Кокава бывший начальник отдела кадров спортбазы

Медико Кокава проработала начальником отдела кадров спортбазы 20 лет. Всего на базе работали около 130 человек. Женщина была лично знакома с мировыми и олимпийскими чемпионами Юрием Филатовым, Галиной Крефт, Владимиром Парфеновичем, Виталием и Леонидом Ивановыми.

"Вы не представляете, какая тут была жизнь оживленная. Все крутилось вокруг спорта, режим работы у нас был строгий. К примеру, спортсмены приезжали со своими врачами и чуть что не так, сразу жаловались начальству. Никому ничего не прощали, ни своим, ни нашим", - вспомнила она.

По словам Медико, работать на спортбазе мечтали все жители села. Зарплата была, пусть и небольшой, но стабильной. А главное – спортсмены всегда привозили из поездок редкие "заморские" сувениры.

"Мои дети тогда были маленькие. Со спортсменами приезжал один педиатр и им всегда привозил шоколадки-плитки. Соседи мне завидовали", - улыбнулась женщина.

© Sputnik / Томас Тхайцук Разрушенный и заполненный дождевой водой бассейн

За рассказами о былой славе поселка мы дошли до бассейна. Конструкция длиной 25 метров и глубиной 2,5 метров, которая раньше была окружена забором, снаружи заросла плющом и колючкой. Сам бассейн практически не разрушен и заполнен дождевой водой.

"Недалеко отсюда был медпункт, бильярдная и финские бани. А еще был гидромассажный аппарат. Это наша особая гордость. Всего в Абхазии таких было две, один на спортивной базе в Эшере, другой у нас. Он стоила более 14 000 рублей, чтоб вы понимали, автомобиль "Волга" тогда стоил чуть больше 9000 рублей", - поделилась воспоминаниями Медико.

© Sputnik / Томас Тхайцук Один из сохранившихся бильярдных столов спортбазы

Байдарочники перестали ездить в Абхазию в 1992 году еще до начала Отечественной войны. Обстановка была слишком накаленной и опасной, объясняет Вячеслав.

"Вы же понимаете, грузины уже отделились от СССР, отношение было совсем другое, сборную начали притеснять и тренеров тоже. В обществе уже начались волнения и команды перестали приезжать", - объяснил он.

Во время боевых действий под обстрел попала сама база, а все имущество было растаскано.

"Это, конечно же, ужасно, но что было делать людям. У жителей сожгли дома, им не на чем было даже спать", - объяснила Медико.

Олимпийские истории

В пяти-семи минутах от спортбазы то самое Галское водохранилище, которое здесь называют "морем" за большие размеры. Тут проходили не только тренировки байдарочников, но и чемпионаты СССР на дистанциях в 250, 500 и 1000 метров.

По словам Вячеслава, "море" – идеальное место для тренировок байдарочников. Талая вода водохранилища намного тяжелее той, которую обычно используют во время соревнований.

"Поэтому, когда после этой воды ребята приезжали на чемпионаты и выступали там, им было намного легче", - объяснил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гальское водохранилище было идеальным местом для тренировки байдарочников

Ежедневно спортсмены проплывали восемь километров вдоль водохранилища, на лодках их сопровождали тренеры, персональные для каждой группы.

По лестнице, цепляясь за колючки, мы спустились к "отправному пункту" байдарочников и обнаружили остатки понтонного моста, основы которого уже давно утонули. У берега была "припаркована" старая, начинающая ржаветь лодка.

- На таких лодках плавали тренеры? – удивилась я.

- Нет, вы что. Эта какая-то простая, наверное, местного жителя. А те были фирменные красавицы. Все лодки складывались в эллинге. Конечно же, их растаскали. Что-то забрали себе, что-то отдали на металлолом, а моя лодка уже давно где-то тонет на глубине, - сказал Вячеслав.

© Sputnik / Томас Тхайцук У берега осталась только лодка местного жителя. Лодки для тренировок давно растаскали

Приезжали "поплавать" на Галское "море" и чемпионы московской Олимпиады 1980 года, среди них был знаменитый 21-летний байдарочник Владимир Парфенович, выигравший заезд одиночек на 500 метров и еще несколько медалей. Свидетельства пребывания Парфеновича на галской базе обнаружились незамедлительно.

- Смотрите, тут написано "Я БССР", - указала я на надпись на бетоне.

- А, это точно Парфенович был. Он же из Белоруссии. Думаю, точно он, - заявил Вячеслав.

"Не просто скучаю"

Когда речь зашла об Олимпиаде, оказалось, что Вячеславу самому посчастливилось побывать на соревнованиях и даже на олимпиадном финале байдарочников в Москве. Молодой тренер поехал помогать судьям.

"Это было уникальное событие. Тысячи людей приезжали из разных стран мира. Правда, американцы бойкотировали событие, но все отреагировали спокойно. Не до этого было, каждый должен был заниматься своим делом. Помню, как мы с ума сходили на финале, а, когда Парфенович взял золото, мы до небес прыгали", - воодушевился рассказами Вячеслав.

© Sputnik / Томас Тхайцук Остатки понтонного моста у берега водохранилища

Гребле на байдарках и каноэ Вячеслав отдал 20 лет своей жизни. Его воспитанники были членами сборной СССР, а сейчас тренируют сборные в России, Болгарии, Эстонии. В 1992 году мужчине пришлось покинуть спорт, его сняли с должности тренера сборной Грузии из-за того, что родом мужчина был из Абхазии.

Вячеслав признается, что первое время часто приезжал на "море", но с годами вспоминать о былых годах становилось все сложнее, к тому же, пришлось зарабатывать на жизнь другими способами.

- А сейчас вы не скучаете по спорту, все же столько лет ему посвятили?

- Ну, что вы говорите, конечно же, скучаю. Не просто скучаю, я им болею.

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