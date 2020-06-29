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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 июня

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (423)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200629/1030432600/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vtornik-30-iyunya.html

Во вторник на территории Абхазии ожидается переменная облачность, температура воздуха днем превысит 30 градусов.

СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Во вторник 30 июня в Абхазии ожидается небольшая облачность, ночью и днем преимущественно без осадков, поздним вечером местами дождь и гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – повышенное, будет медленно понижаться.

Ветер, слабый и  умеренный, 1-6 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +18 до +23°С,  днем от +26 до +31°С.

Температура морской воды + 24°С.

Относительная влажность воздуха 60-80 %.

 

 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (423)


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