Около двух тысяч граждан Абхазии проверили на COVID-19 за время пандемии

СУХУМ, 29 июн - Sputnik. За время мировой пандемии COVID-19 в Абхазии на коронавирусную инфекцию проверили более двух тысяч граждан, сообщил глава Минздрава страны Тамаз Цахнакия на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса.

"Пациенты, которые лечились в госпитале, находятся в удовлетворительном состоянии. Я думаю, что в течение текущей недели при отрицательном тесте они будут отпущены домой. В "Айтаре" сегодня в обсервации два человека, это медицинские сотрудники. По части медицинских препаратов проблем не возникало. Все необходимое есть", - сообщил министр.

Присутствующий на заседании штаба премьер Александр Анкваб поинтересовался, как изменилась ситуация с тех пор, как в стране сняли ограничения.

Цахнакия ответил, что с того времени, как сняли ограничительные меры были зафиксированы три новых случая, и в целом ситуация благополучная.

Премьер-министр отметил, что необходимо донести эту информацию до общественности, так как "много выдумщиков", которые распространяют данные о том, что коронавируса не существует, и все якобы делается для того, чтобы сорвать курортный сезон.

"На повестке сегодня стоит вопрос быть или не быть курортному сезону. И все должны высказать свое мнение. Мы долго будем обсуждать эту тему, пока не придем к единому мнению", - сказал Анкваб.

Все предпринимаемые в Абхазии меры ведут к тому, чтобы минимизировать случаи распространения инфекции, сейчас ситуация стабилизирована, сказала в свою очередь главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

Тем не менее она отметила, что если в Абхазию хлынет большой поток туристов, которые не будут иметь документа, подтверждающего отсутствие коронавируса, риски для населения страны будут очень серьезные.