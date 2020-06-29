Прогноз погоды в Абхазии на неделю

СУХУМ, 29 июн - Sputnik. На этой неделе в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в ночь со вторника на среду возможен кратковременный дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +29°С до +34°С.
Температура морской воды до +25°С.
Волнение на море умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.