Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В течение недели, с 28 июня по 5 июля, на Черноморском побережье Абхазии будет преимущественно без осадков, температура днем будет подниматься до +34 градусов.

СУХУМ, 29 июн - Sputnik. На этой неделе в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в ночь со вторника на среду возможен кратковременный дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +29°С до +34°С.

Температура морской воды до +25°С.

Волнение на море умеренное и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.