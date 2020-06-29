00:13 30 Июня 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.95
  • EUR78.68
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на неделю

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии-2020 (424)
180 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200629/1030433067/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-nedelyu.html

В течение недели, с 28 июня по 5 июля, на Черноморском побережье Абхазии будет преимущественно без осадков, температура днем будет подниматься до +34 градусов.

СУХУМ, 29 июн - Sputnik. На этой неделе в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в ночь со вторника на среду возможен кратковременный дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 11 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +29°С до +34°С.

Температура морской воды до +25°С.

Волнение на море умеренное и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (424)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Прощай, детство: последний звонок в Абхазии
Прощай, школа: в Абхазии прозвенел последний звонок
Доход и имущество судей Абхазии и членов их семей
Доходы и имущество судей Абхазии и их семей
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться