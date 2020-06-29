Более девяти тысяч человек въехали в Абхазию с начала ограничений

На госграницах проводится мониторинг состояния здоровья всех въезжающих в Абхазию, в последнее время в стране не выявлено новых случаев COVID-19.

СУХУМ, 29 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Общее количество людей, которые пересекли российско-абхазскую границу с начала введения ограничительных мер - более девяти тысяч человек, рассказал глава МЧС Лев Квициния на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса.

"Граждан Абхазии ежесуточно въезжает 120 до 170 человек. Был один день, когда границу пересекли свыше 200 человек", - рассказал Квициния.

Министр отметил, что на границе предпринимаются все необходимые меры безопасности, у всех въезжающих измеряют температуру.

За все время мировой пандемии в Абхазии было зафиксировано 38 случаев коронавируса.