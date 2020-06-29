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Отдых в Абхазии

Минтуризма Абхазии предложило условия для открытия границы с Россией

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (581)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200629/1030433206/Minturizma-predlozhilo-usloviya-dlya-otkrytiya-granitsy-s-Rossiey-.html

Граница Абхазии закрыта для иностранных граждан (за исключением дипломатов и военнослужащих российской военной базы) с начала апреля.

СУХУМ, 29 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Министр по туризму Теймураз Хишба на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса зачитал премьеру Александру Анкваб предложения по организации туристического сезона.

План предполагает поэтапное открытие границы.

Минтуризма предлагает:

  • Разрешить въезд иностранным гражданам, имеющим путевку в гостиницы или санатории на срок свыше пяти дней.
  • Затем поэтапно разрешить въезд коллективным группам, имеющим путевки на срок не менее трех дней.

Въезжающим, согласно плану Минтуризма, необходимо иметь при себе:

  • Справку об отсутствии заболевания коронавирусом, выданную лабораторией, которая работает с разрешения Роспотребнадзора.
  • Страховой полис.
  • Документ, подтверждающий место временного проживания на территории Абхазии.

9 апреля Абхазия закрыла границу с Россией для въезда в республику иностранцев, Россия также ограничила выезд для иностранных граждан со стороны России 30 марта, исключения действуют только для некоторых категорий, например, дипломатических работников и людей, которым необходимо въхать в Россию на лечение.

В Абхазии за все время пандемии было зафиксировано 38 случаев COVID-19.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (581)


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