00:13 30 Июня 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.95
  • EUR78.68
Поиск

Новых случаев COVID-19 в Абхазии не зафиксировано

© Sputnik / Павел Кононов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (581)
89 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200629/1030435856/Novykh-sluchaev-COVID-19-v-Abkhazii-ne-zafiksirovano.html

В России за сутки выявлено более 6 тысяч новых случаев коронавируса. Во всем мире подтверждено 10 миллионов случаев заболевания, выздоровели более 5 миллионов человек.

СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Еще 67 человек проверили на коронавирусную инфекцию в Абхазии за прошедшие сутки, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 67 граждан, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден", - говорится в сообщении.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них четверо граждан находятся в Гудаутском госпитале, 33 человека выздоровели, и один пациент умер.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (581)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Прощай, детство: последний звонок в Абхазии
Прощай, школа: в Абхазии прозвенел последний звонок
Доход и имущество судей Абхазии и членов их семей
Доходы и имущество судей Абхазии и их семей
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться