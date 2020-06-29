Новых случаев COVID-19 в Абхазии не зафиксировано

В России за сутки выявлено более 6 тысяч новых случаев коронавируса. Во всем мире подтверждено 10 миллионов случаев заболевания, выздоровели более 5 миллионов человек.

СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Еще 67 человек проверили на коронавирусную инфекцию в Абхазии за прошедшие сутки, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 67 граждан, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден", - говорится в сообщении.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них четверо граждан находятся в Гудаутском госпитале, 33 человека выздоровели, и один пациент умер.