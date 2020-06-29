Карта на удачу: как в Кабмине Абхазии решали судьбу туристического сезона

Очередное заседание Координационного штаба по защите населения от коронавируса прошло в Сухуме в понедельник 29 июня. Главным вопросом повестки стало открытие границы и начало туристического сезона в Абхазии.

Итогом встречи стало поручение оперштаба всем профильным ведомствам проработать вопрос возможности открытия туристического сезона и границы с 15 июля.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Заседание по борьбе с коронавирусом в Кабинете министров республики традиционно началось с доклада министра здравоохранения Тамаза Цахнакия. Он напомнил, что за весь период пандемии в Абхазии было зафиксировано 38 случаев заболевания COVID-19. 33 пациента выздоровели, четыре находятся на стационарном лечении, их состояние удовлетворительное.

"Я думаю, что в течение текущей недели при наличии отрицательных результатов данные пациенты будут отпущены домой", - сказал Цахнакия.

На обсервации в санатории "Айтар", по данным министра, находятся двое медицинских работников, которые были задействованы в оказании помощи ковидным больным.

Все необходимые мероприятия, которые были обозначены в части карантина выполнялись в полном объеме, отметил Цахнакия и добавил, что нет проблем и по лекарственным препаратам.

"На сегодня тест на коронавирус сдали более двух тысяч человек. Всего тест-систем было закуплено более четырех тысяч. На границе осуществляют фактически круглосуточный мониторинг граждан, въезжающих в республику, а также отслеживается дальнейшее их нахождение и проживание", – отчитался он.

Премьер Александр Анкваб спросил, как изменилась ситуация с тех пор, как сняли ограничения.

Цахнакия ответил, что с периода снятия ограничительных мер внутри Абхазии, в республике было зафиксировано три завозных случая заболевания COVID-19, сегодня же ситуация, как он заверил, складывается благополучная.

В свою очередь Анкваб отметил, что необходимо эту информацию донести до общественности, так как "и на этой ниве тоже нашлись выдумщики, сплетники и подобные люди".

"Не только в соцсетях, всюду слышатся разговоры, что вообще нет никакой болезни, что вообще ничего не происходило, что это выдумки, что не хотят, чтобы люди заработали, что не хотят, чтобы был курортный сезон. Или я это сочиняю? Таких разговоров нет в Абхазии?" – задался вопросом премьер.

Анкваб подчеркнул, если бы студенты, находившиеся в обсервации в санатории "Айтар", были более дисциплинированы, то количество заболевших в Абхазии было бы вдвое меньше, он обещал вернуться к вопросу дисциплины "более предметно". После небольшого далеко не лирического отступления премьер снова напомнил коллегам главную повестку дня - судьба курортного сезона.

"Есть риски с этим связанные. И тут за словами никто не спрячется. Никто. Все должны сказать свое мнение по этому поводу, все руководители. Это дело не только министра Цахнакия и главного санитарного врача Скорик. Нет. Это касается всех. Мы не будем сегодня жалеть время, мы долго будем сегодня обсуждать эту тему, пока не придем к единому мнению. Будет оно верным или не будет, как это модно говорить, время покажет", - подчеркнул он и предоставил слово главному санврачу "госпоже Скорик".

Смертельные угрозы

Людмила Скорик скороговоркой напомнила, что санитарная эпидемиологическая служба продолжает мониторить ситуацию по группам риска, и сделала уточнение - речь идет о тех, кто заезжает с двух постов - через Ингур и Псоу.

Обследуют и тех, кто обращается в медучреждения Абхазии "с хотя бы какими-то одномоментными симптомами, схожими с коронавирусной инфекцией".

"На данный период времени в республике Абхазия обследовано 1675 человек и проведено две тысячи 204 исследования", - сказала Скорик.

Кроме того, СЭС контролирует и груз-200. В данном случае санитарно-эпидемиологическая служба взаимодействует с погранслужбой, которая "отслеживает основные диагнозы умерших".

"Все меры, предпринимаемые на территории республики Абхазия ведут к тому, чтобы изолировать и минимизировать случаи завоза инфекции в республику", - отметила Скорик.

Санврач добавила, что предпринимаемые в Абхазии меры привели к тому, что "ситуация стабилизирована и находится под контролем", однако, если пойдет большой поток туристов, которые не будут иметь документ, подтверждающий отсутствие COVID-19, то высок риск возникновения вспышки инфекции в Абхазии.

Затем слово взял министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния. Он доложил о ситуации на российско-абхазской границе, где держат пост его подопечные.

По его данным, через российско-абхазскую границу прошли свыше девяти тысяч человек.

"Это и водители, и военные, и курсанты, и естественно граждане Абхазии, - уточнил он. - Мы делаем все, что требуется от нас. Измеряем температуру. Когда сбой дает тепловизор, измеряем температуру градусниками".

Начальник Погранслужбы Рустам Латипов доложил, что за последние две недели через КПП Псоу в Абхазию заехали 2580 граждан. Однако возникают сложности с теми гражданами России, которые приезжают к родственникам в Абхазию. По словам Латипова, все они вынуждены стоять несколько часов на границе, пока не получат разрешение на въезд.

"С нашей стороны вопросы решаются путем согласования с координационным штабом в каждом случае индивидуально, что занимает определенное время. Бывает до нескольких часов. И возможно это вызывает неудобства для данных лиц. Пограничная служба в данном случае не уполномочена принимать решения в одностороннем порядке", – подчеркнул Латипов.

Александр Анкваб на это ответил, что, если кто-то хочет пересечь границу, то заранее должен информировать абхазскую сторону, тогда никаких ожиданий и не будет.

Курортные предложения

Министр по туризму Теймураз Хишба зачитал премьеру Александру Анкваб предложение по организации туристического сезона. Оно предполагает поэтапное открытие границы с 15 июля.



Взгляд президента

Заместитель руководителя Администрации президента Джансух Нанба озвучил позицию Аслана Бжания по поводу открытия границы.

"Первостепенной задачей как и ранее остаются сохранность здоровья и жизни всего населения Абхазии", - отметил Нанба.

Нанба сообщил, что принятые 12 июня послабления не принесли вреда. Он отметил, что, "принимая во внимание социально-экономическое приложение страны и материальное положение ее граждан, руководством страны предпринимаются различные меры по улучшению ситуации, которая складывается".

"Идет работа по сбору персональной информации по людям, которые оказались в сложной ситуации. Разрабатываются мероприятия по раздаче гуманитарной помощи", - сказал Нанба.

Он добавил, что закрытая граница негативно сказывается на экономике страны, но еще раз подчеркнул, что для руководства страны "здоровье нации" прежде всего, и напомнил, что вопрос пересечения границы не регулируется в одностороннем порядке.

"Данный порядок регламентируется двумя сторонами. Соответственно, на сегодняшний день сохраняются ограничения по выезду граждан Российской Федерации" - подчеркнул Нанба.

Нанба сказал, что в в Краснодарском крае, где были ослаблены ограничения, сегодня идет постоянный мониторинг эпидобстановки.

"На мой взгляд, срок в течение которого появляются симптомы, а это 14 дней, как нам известно, пройдет уже к 10 июля. И уже тогда можно будет выводы, протекли ли те послабления в Краснодарском крае без серьезных негативных последствий. Если же этот период пройдет без серьезных вспышек, то мы уже начнем прорабатывать возможность реализации мер по открытию туристических объектов и рассматривать возможность, безусловно с определенными условиями, заезда граждан", - добавил Нанба.

Дорожная карта

Подводя итоги заседания Александр Анкваб отметил, что члены правительства и оперативного штаба по борьбе с коронавирусом долго обсуждали эпидемиологическую обстановку в Абхазии и ситуацию в экономике и финансах и пришли к единому мнению начать прорабатывать вопрос о возможности открытия туристического сезона с 15 июля.

"Штаб поручает соответствующим министерствам и ведомствам проработать вопрос о возможности открытия туристического сезона с 15 июля, обсудив связанные с этим вопросы с российскими структурами, и принять окончательное решение по этому поводу в зависимости от той эпидемиологической обстановки, которая будет в частности в Сочинском регионе, потому что турист к нам едет фактически на 100 % из России. Если мы сможем за эти две недели грамотно выстроить работу, получить объективную информацию и поддержку от российских коллег, тогда будем считать, что сегодняшнее заседание нашего штаба было удачным", – сказал Анкваб.

Премьер добавил, что проблем много, впереди предстоят встречи и обсуждения с туроператорами, которые работают на абхазском направлении, со страховыми компаниями и другими структурами, которые "каким-то образом завязаны на этом бизнесе".

"Простых решений здесь нет, – предупредил премьер. – Мы за это время получили достаточно много предложений из Российской Федерации о том, как нужно организовать эту работу, от профессионалов, от тех, кто знает туриндустрию. Все эти предложения нам надо совместить. И выработать в итоге правильную дорожную карту, по которой мы удачно пройдем", – отметил Александр Анкваб и добавил, что предложения будут представлены президенту Абхазии Аслану Бжания.

На заседании оперативного штаба также приняли решение с 1 июля открыть детские сады республики.