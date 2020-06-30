Львиная доля: как хищники абхазского сафари-парка ждут туристов и еды

В абхазском селе Аацы третий год идет строительство сафари-парка "Прайд", но его уже обжили львы - первые обитатели.

О том, как хищники попали в сафари-парк, как переносят ограничения при пандемии, кого приносят им в "жертву" местные жители, читайте в материале Sputnik.

Ренат Пачалия, Sputnik

Работа не для всех



Сафари-парк "Прайд" с 2017 года строят в селе Аацы, которое находится в Гудаутском районе республики. Три года смотрителями здесь служат супруги Тамара Вердиева и Анатолий Епишев. За плечами у них около 20 лет работы в одном из российских цирков. Тамара была администратором, а Анатолий звукорежиссером. Хозяйство само по себе большое, так еще на их попечении и девять прожорливых львов.

© Foto / Сафари-парк "Прайд" Анатолий Епишев с одним из питомцев парка

"Распорядок дня у нас тяжелый и не каждый справится с такой работой. Встаем в 6 утра и проверяем воду, чистим вольер, выпускаем собак и овец, проверяем холодильники и так далее. Кормим мы львов только вечером, на каждого льва в день уходит шесть с половиной килограммов мяса, и раз в неделю взрослым львам мы даем молоко для хорошего пищеварения, а маленькому львенку – "аборигену" по имени Князь даем один килограмм мяса в день. С такой работой не каждый справится, но для нас это не составляет труда",- рассказала Тамара.

© Foto / Сафари-парк "Прайд" Князь - самый младший обитатель питомника

Тамара сама предложила познакомиться с Князем, самым младшим из этого "прайда", но воспользоваться щедрым предложением было нелегко. Все таки хищник маленький, но зверь. Тамара открыла дверь и Князь, несмотря на статусное прозвище, радостно кинулся к собаке, с которой он успел сдружиться. После того, как он отдал должное игре с другом, Князь заметил редкого по коронавирусным временам гостя и подбежал знакомиться. Возиться с игривым львенком можно бесконечно.

Дорогое удовольствие

Основатель сафари-парка "Прайд" гендиректор "ГЛАВЦИРКа" Олег Кононов направлял часть цирковой прибыли на строительство парка и на питание львов, но из-за пандемии цирки тоже были вынуждены закрыться. Деньги кончились. Кононов, что может, дает на корм львам в Абхазии из личных средств, стройку пришлось заморозить. Граница закрыта, а за ней остался и другой источник доходов – туристы. Последние три месяца парку и его питомцам приходится выживать. Смотрители даже обратились за помощью к местным жителям. Те откликнулись. Кто-то принес мясо, а кто-то помог деньгами.

© Foto / Сафари-парк "Прайд" Сейчас парку с едой и деньгами помогают даже местные жители

"До пандемии, не было необходимости просить помощи у людей. Средства мы получали вовремя. Российские цирки работали, и часть прибыли присылали нам. Многие, кто держит скот, не могут реализовать мясо по хорошей цене, и пока у нас была возможность для покупки мяса, мы закупались только у местного населения. Тем самым мы помогали местным жителям", - рассказал Анатолий.

По его словам, львиный "прайд" "съедает" в месяц около 130 тысяч рублей.

Неволя лучше неволи

В соцсетях кто-то сообщил, что львы в парке находятся в ужасном состоянии. Руководитель благотворительного фонда помощи бездомным животным "Багира" Саида Отырба поехала лично проверить условия содержания хищников. С некоторыми из них она близко знакома.

"Что я увидела по приезду? Это все, без исключения, знакомые львы, которых несколько лет тому назад использовали для фото-бизнеса. То есть их эксплуатировали, а мы не могли что-то сделать, потому что не было места, где их содержать. И вот эти люди, которые сегодня ухаживают за ними, они по факту их спасли. Ненужных львов, больших, которых уже нельзя использовать для фото, так как они стали опасны, их просто отдали",- рассказала Саида Отырба.

© Foto / Сафари-парк "Прайд" После летнего сезона, когда львы перестают приносить прибыль, хозяева передают их в парк

Антону, самому старшему льву в парке, девять лет и его громкую историю знает вся Абхазия. Он едва не погиб в зверинце у Бзыбского ущелья. Было много обращении в прокуратуру и Госкомитет по экологии и охране природы, но все разводили руками – "помочь ничем не можем, несовершенное законодательство, питомников нет". После летнего сезона, когда отдыхающие уехали, а Антон и еще три льва перестали приносить прибыль, бывший хозяин передал животных в сафари - парк "Прайд". Из одной неволи они попали в другую, но были спасены.

Судьба Симбы тоже очень похожа на его бзыбских собратьев по несчастью. Он был фотомоделью в Новом Афоне. Фотограф посчитал нерентабельным содержание львенка в межсезонье и сам сдал его в "Прайд". Маленький хищник был истощен. Смотрители долго выхаживали его, лечили дорогими препаратами. Сегодня он здоровый и сильный лев.

Только разобрались с одним слухом, так появился другой. Якобы сотрудники сафари-парка промышляют конокрадством, чтобы прокормить своих питомцев. Смотрители категорически отвергают такие обвинения. Да, кормят и кониной, но не воруют лошадей, а покупают покалеченных или забирают сбитых на дороге. В обычном рационе говядина или баранина.

Мечта в 50 гектаров

Что будет дальше с парком неизвестно. Все зависит от финансовой ситуации. В "Прайде" еще ведутся строительные работы. По словам Олега Кононова, пока осваивают пять гектаров. В перспективе после пандемии планируется расширить территорию до 50 гектаров и у львов появятся новые соседи, вероятно, тигры и верблюды.

© Foto / Сафари-парк "Прайд" В парке еще ведутся строительные работы и в перспективе планируется расширить территорию до 50 гектаров

Сафари-парк пока не готов к приему большого количества посетителей. Периодически туда приезжают любители поглазеть на хищников и зачастую приносят с собой угощение - мясо для львов. Посетителей сейчас пускают в парк бесплатно.