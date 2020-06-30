Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 июля

В среду на территории Абхазии ожидается переменная облачность, температура воздуха днем превысит 30 градусов.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. В среду 1 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, возможна гроза, туман, днем, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – пониженное.

Ветер, слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +18 до +23°С, днем от +27 до +32°С.

Температура морской воды + 25°С.

Относительная влажность воздуха 60-80 %.