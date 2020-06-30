16:10 30 Июня 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD70.44
  • EUR78.99
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 июля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии-2020 (425)
56 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200630/1030439686/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-sredu-1-iyulya.html

В среду на территории Абхазии ожидается переменная облачность, температура воздуха днем превысит 30 градусов.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. В среду 1 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром  местами небольшой дождь, возможна гроза, туман, днем, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – пониженное.

Ветер, слабый и  умеренный, 1-6 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +18 до +23°С,  днем от +27 до +32°С.

Температура морской воды + 25°С.

Относительная влажность воздуха 60-80 %.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (425)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Прощай, детство: последний звонок в Абхазии
Три чуда Акармары: Ткуарчалские водопады
Доход и имущество судей Абхазии и членов их семей
Доходы и имущество судей Абхазии и их семей
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться