Непарный шелкопряд: вредитель атаковал Очамчырский район

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Вспышка массового распространения непарного шелкопряда зафиксирована Очамчырском районе, рассказал Sputnik начальник службы защиты растений Минсельхоза Абхазии Владимир Герия.

Гусеница непарного шелкопряда относится к лесным вредителем, которые объедают листву почти на всех лиственных породах, при этом особенно любят дуб и липу.

"Мы отреагировали на активное распространение гусеницы в Очамчырском районе. В результате поездки мы выявили, что непарный шелкопряд охватил около 200 гектаров лесного массива села Елыр. Достаточно впечатляющая площадь поражения. Большая часть растительности поражена гусеницей", - рассказал Герия.

По словам Герия, на сегодняшний день вспышка зафиксирована только в одном районе Абхазии.

"Нет необходимости паниковать. Бороться с вредителем в 2020 году неэффективно. Мы проинформировали сельчан о том, что на данный момент гусеница угрозу не несет. Она насытилась и переходит к новой стадии жизни – к окукливанию. А затем они превратятся в бабочек. Эти бабочки начнут откладывать яйца, и весь зимний период яйца будут развиваться. К этому времени, мы будем мониторить ситуацию и при необходимости принимать меры по химическому воздействию", - объяснил специалист.

Герия также напомнил, что в Абхазий существуют более опасные вредители, такие как мраморный клоп и американская бабочка. Специалист дал пару советов по поводу того как с ними бороться.

Непарный шелкопряд - распространён по всей Европе, в Малой Азии, на Кавказе и Северной Америке. Для данного вида характерны вспышки массового размножения с последующим объеданием лиственных лесов и садов на больших площадях.

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