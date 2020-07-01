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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 2 июля

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (426)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200701/1030446956/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-chetverg-2-iyulya.html

В четверг на территории Абхазии ожидается жаркая погода, температура воздуха днем превысит 30 градусов.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. В четверг 2 июля в Абхазии ожидается малооблачная, жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – в норме.

Ветер, слабый и  умеренный, 1-6 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +18 до +23°С,  днем от +28 до +33°С.

Температура морской воды + 25°С.

Относительная влажность воздуха 60-80 %.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (426)


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