Прогноз погоды в Абхазии на четверг 2 июля

В четверг на территории Абхазии ожидается жаркая погода, температура воздуха днем превысит 30 градусов.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. В четверг 2 июля в Абхазии ожидается малооблачная, жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – в норме.

Ветер, слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +18 до +23°С, днем от +28 до +33°С.

Температура морской воды + 25°С.

Относительная влажность воздуха 60-80 %.