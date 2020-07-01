Прогноз погоды в Абхазии на четверг 2 июля

В Абхазии
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В четверг на территории Абхазии ожидается жаркая погода, температура воздуха днем превысит 30 градусов.
СУХУМ, 1 июл - Sputnik. В четверг 2 июля в Абхазии ожидается малооблачная, жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление – в норме.
Ветер, слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18 до +23°С, днем от +28 до +33°С.
Температура морской воды + 25°С.
Относительная влажность воздуха 60-80 %.