Анкваб назначил главу Абхазского телевидения

Распоряжение о назначении генерального директора АГТРК подписано главой Правительства Абхазии в среду 1 июля.

СУХУМ, 1 июл -Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб подписал распоряжение о назначении генеральным директором Республиканского госучреждения "Абхазская государственная телерадиокомпания" Ирины Агрба, сообщается на сайте Кабмина.

От должности и.о. гендиректора АГТРК тем же распоряжением освобожден Отар Лакрба.

Ирина Агрба родилась в 1962 году в Ткуарчале, окончила в 1978 году Гупскую среднюю школу. С 1992 по 1993 годы была редактором и ведущей русской редакции новостей на Абхазском государственном радио. С 1989 по настоящее время – преподаватель, доцент кафедры истории России исторического факультета Абхазского государственного университета.

В 2003–2004 годы она возглавляла Сухумскую городскую организацию общественно-политического движения "Айтайра".

С 2007 по 2012 годы – депутат, вице-спикер Народного собрания – Парламента Республики Абхазия.

В 2005–2014 годы – телеведущая Республиканского государственного учреждения "Абхазская государственная телерадиокомпания", автор ряда телевизионных проектов, в том числе "Аргама", "Кафедра", "Аибашьра анцоз".

Абхазское телерадиокомпания была создана 6 ноября 1978 года.

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