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Еще один пациент выписан из Гудаутской больницы после лечения от COVID-19

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200701/1030448548/Esche-odin-patsient-vypisan-iz-Gudautskoy-bolnitsy-posle-lecheniya-ot-COVID-19.html

За прошедшие тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии прошли 70 граждан, диагноз ни у кого не подтвержден.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Еще один пациент выписан из Гудаутской больницы после лечения от коронавируса, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Диагноз коронавирус не подтвержден ни у одного из 70 протестированных.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них трое граждан находятся в Гудаутском госпитале, 34 человека выздоровели, и один пациент умер.

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