Еще один пациент выписан из Гудаутской больницы после лечения от COVID-19

За прошедшие тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии прошли 70 граждан, диагноз ни у кого не подтвержден.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Еще один пациент выписан из Гудаутской больницы после лечения от коронавируса, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Диагноз коронавирус не подтвержден ни у одного из 70 протестированных.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них трое граждан находятся в Гудаутском госпитале, 34 человека выздоровели, и один пациент умер.

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