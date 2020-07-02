Абхазские инвалиды-ампутанты начнут подготовку к матчам по мини-футболу

Госкомитет Абхазии по делам молодежи и спорту ведет переговоры об участии команды из Абхазии в международных турнирах и товарищеских матчах в России.

СУХУМ, 2 июля – Sputnik, Ренат Пачалия. Тренировочные сборы команды Абхазии инвалидов-ампутантов по мини-футболу пройдут 3 июля в Пицунде, рассказал Sputnik председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорта Джемал Губаз.

"Когда я работал в Федерации футбола, мы оказывали всяческую поддержку сборной инвалидов-ампутантов. Нужно помнить, что в команде играют ветераны войны, которые награждены медалями и наградами и к ним надо относится с особой внимательностью. Несмотря на то, что в команде люди без ног и рук, они посвятили себя спорту. Такое стремление и любовь к своему делу, может стать примером для нашей молодежи", - рассказал Губаз.

На протяжении пяти лет сборная команда инвалидов-ампутантов по мини-футболу не участвовала в международных турнирах. Но при этом команда выступала на товарищеских матчах, с командами из России, Чечни и Узбекистана в честь Дня Победы.

"Мы подали заявку в Государственный комитет по делам молодежи и спорта с просьбой профинансировать наши сборы в этом году. Если честно, мы не ожидали с нынешней ситуацией в стране, что комитет так быстро отреагирует. Мы рады такой новости, так как мы должны быть готовы к товарищеским матчам в честь Дня победы. На сегодняшний день мы обеспечены всем необходимым, чтоб начать сборы. Надеемся, что у нас будет возможность выехать за пределы страны и выступить на международных турнирах", - рассказал игрок команды Сергей Барганджия.

Ведутся переговоры с Союзом Футбольных Клубов Инвалидов России, по поводу проведения турниров с участием нашей команды, отметил Джемал Губаз.

"У меня прошел телефонный разговор с президентом Союза футбольных клубов инвалидов России Ахиллесом Маврофиди, он родом из Абхазии. Мы пришли к тому что, после открытия границы он посетит Абхазию, и мы будем решать вопрос проведения международных турниров и товарищеских матчей в России", - отметил Джемал Губаз и поблагодарил Аслана Бжания за оказанную поддержку в проведении тренировочных сборов.

Сборная Абхазии по футболу состоит из 11 участников, среди них есть инвалиды Отечественной войны народа Абхазии. Помимо футбольных игр, ивалиды-ампутанты участвуют в конно-спортивных мероприятиях и в турнирах по настольному теннису.