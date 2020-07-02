Большинство "за": итоги голосования по поправкам в Конституцию России подвели в Абхазии

Голосование по поправкам в Конституцию России в Абхазии проходило 1 июля. Граждане России, проживающие в Абхазии, или временно находящиеся в республике, могли проголосовать за поправки в Конституцию России с 08:00 до 20:00 в посольстве РФ в Сухуме.

СУХУМ, 2 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. В Абхазии подвели итоги голосования по поправкам в Конституцию России.

Как сообщил корреспонденту Sputnik советник-посланник посольства России в Абхазии Максим Литвинов, всего в Абхазии проголосовали почти три тысячи избирателей.

За поправки в Конституцию проголосовали 2722 человека, против – 171 и еще 61 бюллетень признаны недействительными.

Таким образом, поправки поддержали 92,15% голосовавших, против изменений в основной закон Российской федерации проголосовали 5,79%.

"Бюллетени уже подсчитаны. В целом мы считаем, что голосование нормально прошло. Конечно, явка была высокая. Надеемся, что люди не сильно недовольны, что пришлось немного ждать. В целом мы довольны, у нас на участке не было эксцессов", – подчеркнул Литвинов.

Все желающие успели вовремя проголосовать. Участок № 8000 в Сухуме работал до 20:00. По словам Литвинова, за не несколько минут до восьми заходили последние избиратели, а в 20:00 уже никого не было.

"То есть такого не было, что у кого-то перед носом закрыли калитку", – отметил он.

Протокол по итогам голосования в Абхазии уже отправлен в Москву.

Ранее сообщалось, что ЦИК России обработал 100% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию страны. За принятие поправок в Конституцию России проголосовали 77,92% россиян, свидетельствуют данные ЦИК России.

Голосование по поправкам в Конституцию России в Абхазии проходило 1 июля. Граждане России, проживающие в Абхазии, или временно находящиеся в республике, могли проголосовать за поправки в Конституцию России с 08:00 до 20:00 в посольстве РФ в Сухуме.

С инициативой о внесении поправок в Конституцию страны выступил президент России Владимир Путин, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию 15 января 2020 года. Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией общероссийское голосование по поправкам, изначально назначенное на 22 апреля, было перенесено на 1 июля.