Память участников операции тамышского десанта почтили в Абхазии

2 июля 1993 года началась высадка морского абхазского десанта численностью в 300 человек в селе Тамыш.

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. В селе Тамыш Очамчырского района состоялись памятные мероприятия, посвященные 27-летию тамышской операции абхазского десанта во время Отечественной войны народа Абхазии, сообщает пресс-служба президента республики.

В мероприятиях приняли участие глава государства Аслан Бжания, спикер парламента Валерий Кварчия, командующий Восточным фронтом в период Отечественной войны народа Абхазии Мираб Кишмария, министр обороны Владимир Ануа, глава администрации Очамчырского района Станислав Амичба, представители министерства обороны, депутаты парламента, тамышцы, ветераны войны, родные и близкие погибших, школьники.

Под общим командованием Заура Зарандия 2 июля 1993 года в районе села Тамыш Очамчырского района с моря высадился абхазский десант, перед которым стояла задача перекрыть центральную трассу, ведущую в Сухум, и не позволить врагу получить подкрепление.

После высадки отвлекающего десанта в Тамыше абхазскими войсками был нанесен основной удар по северо-западной группировке противника.

Памятник погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов в селе Тамыш отреставрировали в честь 26-летия высадки десанта, в прошлом году.

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