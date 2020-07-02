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Память участников операции тамышского десанта почтили в Абхазии

© Foto / сайт президента Республики Абхазия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200702/1030452706/Pamyat-uchastnikov-operatsii-tamyshskogo-desanta-pochtili-v-Abkhazii--.html

2 июля 1993 года началась высадка морского абхазского десанта численностью в 300 человек в селе Тамыш.

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. В селе Тамыш Очамчырского района состоялись памятные мероприятия, посвященные 27-летию тамышской операции абхазского десанта во время Отечественной войны народа Абхазии, сообщает пресс-служба президента республики.

В мероприятиях приняли участие глава государства Аслан Бжания, спикер парламента Валерий Кварчия, командующий Восточным фронтом в период Отечественной войны народа Абхазии Мираб Кишмария, министр обороны Владимир Ануа, глава администрации Очамчырского района Станислав Амичба, представители министерства обороны, депутаты парламента, тамышцы, ветераны войны, родные и близкие погибших, школьники.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Восстановлен тамышский памятник погибшим в войне в Абхазии

Под общим командованием Заура Зарандия 2 июля 1993 года в районе села Тамыш Очамчырского района с моря высадился абхазский десант, перед которым стояла задача перекрыть центральную трассу, ведущую в Сухум, и не позволить врагу получить подкрепление.

После высадки отвлекающего десанта в Тамыше абхазскими войсками был нанесен основной удар по северо-западной группировке противника.

Памятник погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов в селе Тамыш отреставрировали в честь 26-летия высадки десанта, в прошлом году.

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