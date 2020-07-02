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Новых случаев коронавируса в Абхазии не выявлено

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В Абхазии
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (737)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200702/1030454706/Novykh-sluchaet-koronavirusa-v-Abkhazii-ne-vyyavleno.html

В России за минувшие сутки подтверждено более шести тысяч случаев коронавируса, за время пандемии в стране новым типом инфекции заболели более 660 тысяч человек.

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Еще 128 человек проверили на коронавирусную инфекцию в Абхазии за прошедшие сутки, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 128 граждан, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден", - говорится в сообщении.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них трое граждан находятся в Гудаутском госпитале, 34 человека выздоровели, и один пациент умер.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (737)


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