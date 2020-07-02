Бжания об открытии границы с Россией: мы должны действовать синхронно

Россия закрыла границу с Абхазией для иностранных граждан в конце марта, абхазская граница была закрыта для иностранцев в начале апреля.

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Вопрос открытия границы с Россией в первую очередь зависит от эпидемиологической обстановки в России, рассказал ходе пресс-конференции президент Абхазии Аслан Бжания.

Ситуация с коронавирусом в Абхазии "локализована", но открывать границу в одностороннем порядке не имеет смысла, сказал Бжания.

"Мы должны действовать синхронно", - заявил президент.

Он также отметил, что написал премьеру России Михаилу Мишустину письмо по вопросу открытия границы.

Бжания напомнил, что инкубационный период коронавируса 14 дней.

"24 или 25 июня пошел большой туристический поток в Сочи. К 10 июля картина прояснится. Для нас несложно открыть границу, но важно, чтобы она была открыта с обеих сторон", - сказал Бжания.