Упрощенная схема выдачи гражданства России жителям Абхазии заработает в течение полугода

Пресс-конференция президента Абхазии Аслан Бжания 2 июля проходит в здании Администрации президента. Первая пресс-конференция Бжания состоялась сразу после его победы на выборах президента.

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Вопросы, связанные с упрощенной процедурой выдачи российского гражданства гражданам Абхазии будут решены в течение полугода, сказал президент Абхазии Аслан Бжания на пресс-конференции в Сухуме.

Бжания подчеркнул, что этот вопрос важен для населения Абхазии и он никак не может быть решен уже пять лет.

"Примерно за такой же период времени началась и закончилась Вторая Мировая война, а республика не может в мирных условиях решить эту задачу", - сказал Бжания.

Он отметил, что по условиям соответствующего соглашения выдача абхазского гражданства жителям России, не предполагается.