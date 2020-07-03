Бжания пригласил Путина на открытие памятника авиаторам в Сухуме

СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания пригласил своего российского коллегу Владимир Путина в Сухум на открытие памятника авиаторам, погибшим во время Великой отечественной войны. Об этом Бжания рассказал во время онлайн пресс-конференции, организованной агентством "Интерфакс".
Как рассказал Бжания, во время пребывания в Москве на праздничных мероприятиях в честь 75-летия Победы, он имел короткий разговор с президентом России, а во время праздничного обеда пригласил Владимира Путина на открытие памятника авиаторам.
Памятник авиаторам Великой Отечественной войны установили в Сухуме 15 июня, торжественное открытие памятника намечено на 24 июля.
Президент Абхазии отметил, что в будущем он рассчитывает на обстоятельную и развернутую встречу с российским коллегой.
Бжания также рассказал, что на постоянной связи находится с Дмитрием Козаком и руководителями ведомств, которые задействованы в совместной работе.
"Я, как вы знаете, человек новый. Идет процесс налаживания отношений", - сообщил Аслан Бжания.