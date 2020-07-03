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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (429)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200703/1030467065/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vykhodnye.html

В выходные дни, 4 и 5 июля,на территории Черноморского побережья Абхазии будет по-прежнему жарко, сохранится высокий уровень ультрафиолетового излучения.

СУХУМ, 3 июл - Sputnik. В выходные дни, 4 и 5 июля, в Абхазии ожидается удушливо жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления по экологии и охране природы.

Ветер, слабый 0 - 5 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +14°С до +24°С, днем от +29°С до +34°С.

Температура морской воды +25°С.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (429)


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