Прогноз погоды в Абхазии на выходные

В выходные дни, 4 и 5 июля,на территории Черноморского побережья Абхазии будет по-прежнему жарко, сохранится высокий уровень ультрафиолетового излучения.

СУХУМ, 3 июл - Sputnik. В выходные дни, 4 и 5 июля, в Абхазии ожидается удушливо жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления по экологии и охране природы.

Ветер, слабый 0 - 5 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +14°С до +24°С, днем от +29°С до +34°С.

Температура морской воды +25°С.

Относительная влажность воздуха 60-80%.