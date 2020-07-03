Более 160 человек проверили на коронавирус в Абхазии за сутки

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения COVID-19, выздоровели более 5 миллионов 700 тысяч человек, жертвами болезни стали около 520 тысяч человек.

СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Еще 168 человек проверили на коронавирусную инфекцию в Абхазии за прошедшие сутки, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 168 граждан, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден", - говорится в сообщении.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них трое граждан находятся в Гудаутском госпитале, 34 человека выздоровели, и один пациент умер.