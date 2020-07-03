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Более 160 человек проверили на коронавирус в Абхазии за сутки

© Sputnik / Павел Лисицын
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (586)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200703/1030467122/Bolee-160-chelovek-proverili-na-koronavirus-v-Abkhazii-za-sutki.html

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения COVID-19, выздоровели более 5 миллионов 700 тысяч человек, жертвами болезни стали около 520 тысяч человек.

СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Еще 168 человек проверили на коронавирусную инфекцию в Абхазии за прошедшие сутки, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 168 граждан, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден", - говорится в сообщении.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них трое граждан находятся в Гудаутском госпитале, 34 человека выздоровели, и один пациент умер.

 

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (586)


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