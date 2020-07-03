Год с отличием: золотые и серебряные медали вручили выпускникам Абхазии

Выпускниками абхазских школ в 2020 году стали 1791 учеников, 11 из которых стали медалистами и 64 окончили учебу на "отлично".

СУХУМ, 3 июл – Sputnik, Ренат Пачалия. Церемония награждения медалями выпускников средних школ прошла в Министерстве просвещения и языковой политики Абхазии в пятницу 3 июля.

Как отметила замминистра просвещения Абхазии Медея Ченгелия, нынешний год принес много сюрпризов, и из-за эпидемиологической ситуации в стране учебный процесс пришлось кардинально изменить. Несмотря на это, ведомство официально завершило учебный год.

"По всей стране выпускниками стали 1791 учеников, из них 64 окончили школу на "отлично". За особые заслуги перед учебой, медалистами стали только 11 выпускников. Мы можем смело говорить, что медалисты войдут в состав золотого фонда нашей молодежи. Именно в руках такой молодежи, находится будущее нашей страны", - сказала Ченгелия.

Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия поздравил выпускников и предупредил, что впереди их ждет нелегкий путь и главная задача молодежи - внести вклад в развитие государства.

"На вашем пути не стоит забывать о самых главных качествах, это человечность и "аламыс", - сказал Габлия.

Вице – президент Абхазии Бадра Гунба поблагодарил учителей Абхазии, которые на протяжении 11 лет вели учеников к взрослой жизни, за нелегкий труд. Он также выразил уверенность, что труды педагогов не пропадут даром.

От имени главы государства Аслана Бжания вице-президент страны зачитал поздравительное письмо в адрес выпускников.

Серебряный медалист Данил Квициния поделился планами с корреспондентом Sputnik о том, что собирается поступить в один из московских вузов на медицинский факультет. После учебы он планирует набраться опыта в России и вернутся в Абхазию квалифицированным врачом.

Золотой медалист Пицундской средней школы №1 имени Нестора Лакоба Дамеи Хагба отметил что, он поступает в российский вуз из-за отсутствия факультета инженера – строителя в Абхазии. Он добавил, что будущее свое видит только в республике, и после окончания учебы будет работать у себя на родине.

Церемония награждения медалями выпускников средних школ прошла в Министерстве культуры Абхазии © Sputnik / Марианна Кубрава

Церемония награждения медалями выпускников средних школ прошла в Министерстве просвещения и языковой политики © Sputnik / Марианна Кубрава 1 / 2 © Sputnik / Марианна Кубрава Церемония награждения медалями выпускников средних школ прошла в Министерстве культуры Абхазии

Заместитель Министра просвещения и языковой политики Медея Ченгелия рассказала о том, как можно стать претендентами на золотую или серебряную медаль.

По ее словам, согласно положению "О золотой и серебряной медали", претенденты на золото должны учиться отлично с десятого по одиннадцатый класс. В случае претендентов на серебро допускаются две четверки.

"Ученики проходят дополнительные проверочные работы в несколько этапов. Первый этап проходит в общеобразовательных школах. Претенденты должны сдать на отлично три экзамена - родной язык, алгебра и третий по усмотрению школы. Второй этап проходит в районах и городах Абхазии", - объяснила Ченгелия.

Конечный финишный этап проводится в Минпросвещения. Те, кто прошли все эти три этапа становятся медалистами.