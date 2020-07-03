Задержки и прогнозы: Пенсионный фонд Абхазии рассказал о состоянии дел

Из-за пандемии коронавируса даты выплат пенсионерам Абхазии сдвинули на более поздний срок. С 25 июня пенсионный фонд республики обеспечил пособиями три района и город Сухум, еще в четырех районах пенсионеры не получали выплаты.

О том, когда пенсионеры получат выплаты, почему так произошло, какие прогнозы на будущие и как в целом формируется абхазская пенсия, читайте в материале Sputnik.

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К 3 июля пенсионный фонд осуществил выплаты в городе Сухум, Сухумском, Ткуарчалском и Очамчырском районах, а также семьям погибших добровольцев.

В других районах - Гудаутском, Гагрской, Гулрыпшском и Галском - планируют выплатить пенсий до 10 июля.

Задержки, как объяснил на пресс-конференции на Абхазском телевидении председатель пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария, связаны с тем, что сроки выплат зарплаты в бюджетных организациях Абхазии были сдвинуты. А бюджет самого Пенсионного фонда, как известно, формируется за счет отчислений бюджетных, хозрасчетных и коммерческих организаций, а также спецналога, патента и так далее.

"Я понимаю, что очень много вопросов за последнее время появилось в области пенсионных выплат, пенсий. Это в первую очередь связано с тем, что нарушены сроки выплат пенсий. Тем не менее, вы сами слышали, что заработные платы в июне и в июле будут выплачиваться с нарушением сроков. Поступления в Пенсионный фонд напрямую связаны с начислением от заработных плат. В связи с этим, естественно, Пенсионный фонд испытывает дефицит средств", - пояснил Гулария.

И тем не менее, прогнозы на ближайшие месяцы не такие уж и плохие. Уже в августе в пенсионном фонде рассчитывают, что все вернется на круги своя.

"Уже мы видим, что увеличились поступления и мы надеемся, что к концу августа мы будем в прежнем русле, вовремя финансировать наших пенсионеров во всех районах. Но на сегодняшний день, к сожалению, пока такая ситуация", - отметил Гулария, однако на вопрос будут выплаты с августа с 18 числа, как и раньше, он затруднился ответить.

Денис Гулария отметил, что выплаты сначала производятся в Сухуме и в Сухумском районе именно потому, что здесь проживает наибольшее число получателей пенсий.

"Мы в предыдущие месяцы начинали финансировать сначала Сухум и Сухумский район. Почему? Потому что это наибольшее количество получателей пенсий у нас по Сухуму, а Сухумский район - географически рядом. Поэтому мы их вместе финансировали. В последующем мы финансировали Гудаутский, Ткуарчалский, Очамчырский, Гагрский, Гулрыпшский и Галский районы. Почему у нас так происходило? Поступления в Пенсионный фонд в любом случае всегда аккумулировали денежные средства, и по мере поступления мы финансировали каждый из районов. По мере аккумулирования денежных средств мы финансируем отдел соцобеспечения, а затем уже Сбербанк переводит на счета пенсионеров. В принципе, для Пенсионного фонда это много времени не занимает. При наличии денежных средств мы можем за один день финансировать все районы Абхазии", - пояснил он.

К пандемии оказались не готовы

Обязательства пенсионного фонда Абхазии, по словам Гулария, с началом года увеличились. Доплаты в 2020 году составили 100 %, также с июня 2019 года увеличились выплаты некоторым категориям пенсионеров.

В Пенсионный фонд предусматривались дополнительные поступления за счет увеличения заработных плат социальных работников, бюджетников, сказал он.

"В принципе Пенсионный фонд, к сожалению, не оказался готовым к пандемии, к такому спаду экономической активности населения. Резервов, чтобы безболезненно мы проводили финансирование не нарушая сроки, не было", - отметил председатель пенсионного фонда Абхазии, и добавил, что сейчас пенсия хотя и выдается с опозданием, но выплаты идут в полном объеме.

На 2020 год, по данным Гулария, пенсионеров по возрасту в Абхазии 28 тысяч 568 человек. Эта цифра из месяца в месяц "скачет то вниз, то вверх". Средняя ежемесячная потребность для их обеспечения пенсиями составляет свыше 90 с половиной миллиона рублей.

"В 2014 году, когда не было еще доплат, средняя потребность фонда была 60 млн, а уже в 2019 году – 78,6 млн в месяц. В 2020 году – 90,6 млн рублей средняя потребность Пенсионного фонда. Это связано с тем, что с июля прошлого года было повышение некоторым категориям пенсионеров – это инвалиды детства, круглые сироты, категории, которые мы посчитали наиболее уязвимыми", - пояснил Гулария.

Бюджет пенсионного фонда формируется за счет отчислений бюджетных, хозрасчетных и коммерческих организаций, если организации не производят отчисления по счетам, то Пенсионный фонд обладает правом взыскания этих денежных средств.

"Пенсионный фонд, по мере своих возможностей, по инкассовым поручениям взыскивает ежегодно. В прошлом году мы взыскали свыше 19 миллионов рублей, мобилизовано около 51 миллион рублей – долги, которые просрочены, сами предприятия перечислили на счета Пенсионного фонда. В 2019 году было запланировано от бюджетных организаций 321 миллион рублей, а поступил 341 миллион, от коммерческих организаций было запланировано 512 млн, а поступило 412 миллионов. Если бы эти деньги допоступили, у нас остаток, переходящий с 2019 года на 2020 год, вместо 49 миллионов был бы 149 миллионов рублей", - подчеркнул Гулария.