Займ раздора: как "Гудаутская нефтебаза" у "Сухум-банка" кредит взяла

Подведомственное "Абхазтопу" предприятие "Гудаутская нефтебаза" задолжало КБ "Сухум-банк" крупную сумму. Банк считает, что долг должен быть возвращен путем продажи заложенного имущества. Госкомпания же планирует сохранить госимущество и оспорить ранее принятые судебные решения.

Корреспондент Sputnik попытался разобраться в запутанной кредитной истории, выяснить, какова позиция двух сторон, и какую роль в этом играет Министерство экономики.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Сделка на миллионы

В 2015 году Банк Абхазии выдал межбанковский кредит на сумму 40 миллионов рублей коммерческому банку "Сухум-Банк" для дальнейшего кредитования своего клиента – "Гудаутской нефтебазы", структурного подразделения госкомпании "Абхазтоп".

По данным Нацбанка, кредит к указанной в договоре дате был погашен "Сухум-банком" в полном объеме. При этом регулятор получил доход в виде процентов в размере семи миллионов 164 тысячи рублей.

Если Банк Абхазии получил свои деньги обратно и даже остался в выигрыше, то кредитная история "Гудаутской нефтебазы" в "Сухум-банке" сложилась иначе.

В 2015 году "Сухум-банк" выдал кредит "Гудаутской нефтебазе" в сумме 40 миллионов рублей. Залогом во время сделки между сторонами стало имущество "Гудаутской нефтебазы". Тогда бывший гендиректор "Абхазтопа" Даур Тарба подписал гарантийное письмо. При этом сам "Абхазтоп" к освоению денег из кредита не имел отношения. Он только выступал в качестве гаранта по возвращению займа.

По истечению двух лет нефтебаза обязывалась выплатить долговую сумму вместе с процентами. Сначала обслуживание кредита велось без сбоев, своевременно оплачивались проценты. Но с течением времени у предприятия начались проблемы. Уже в июле 2017 года "Сухум-банк" обратился в Арбитражный суд с иском к "Гудаутской нефтебазе" о взыскании денежных средств и заложенного под кредит имущества. Тогда стороны пришли к мировому соглашению. Но это длилось недолго.

В декабре 2019 года банк снова обратился в Арбитражный суд, по итогам было утверждено мировое соглашение, согласно которому предписывалось взыскать с "Гудаутской нефтебазы" задолженность в размере ‪63 миллионов 365 тысяч 620‬ рублей. При этом решение не было обжаловано в установленные сроки и вступило в законную силу.

Уже в феврале 2020 года судебным исполнителем было вынесено постановление о передаче на торги арестованного имущества – здания и сооружения "Гудаутской нефтебазы". Но продажа залога стала проблемой, так как "Гудаутская нефтебаза" - госимущество, и Государственный комитет по управлению госимуществом отказался реализовать на торгах имущественный комплекс.

Тут кредитор и вспомнил головную компанию – "Абхазтоп", бывший директор которой подписывал гарантийное письмо, выражая согласие на согласие на обеспечение кредита имущественным комплексом нефтебазы. Новое руководство "Абхазтопа" не захотело расставаться с подведомственным предприятием и решило разобраться в запутанной кредитной истории. Так "Сухум-Банк" и "Абхазтоп" пришли к публичному выяснению отношений.

Две стороны кредита

Долг "Гудаутской нефтебазы" перед "Сухум-банком", как утверждает кредитор, составляет 63 миллиона 365 тысяч 620 рублей. В "Абхазтопе" же не согласны с этой суммой и считают ее завышенной, так как до начала проблем в "Гудаутской нефтебазе", заемщик выполнял условия и регулярно платил по кредиту. Сумма невозвращенного долга, по мнению руководства "Абхазтопа", была не более 30 миллионов рублей.

"Мы готовы платить долги подведомственного предприятия, но мы будем платить реальные долги", – отметил и.о. гендиректора "Абхазтопа" Рамаз Джопуа.

Однако в "Сухум-банке" заявляют, что согласно условиям утвержденного Арбитражным судом мирового соглашения, "Гудаутская нефтебаза" госкомпании "Абхазтоп" признала исковые требования в части взыскания задолженности в размере 63 миллионов 365 тысяч 620 рублей, и это решение не было обжаловано в установленные сроки и вступило в законную силу.

Ранее в интервью телеканалу "Абаза ТВ" зампредседателя правления "Сухум-банка" Апполон Латария заявил, что для банка неважно, каким образом будет происходить возврат долга.

"Важно, в первую очередь, чтобы долг был закрыт перед нашим банком, чтобы они закрыли его. Каким способом, как они это будут делать – нас не касается", – отметил Латария, но добавил, что очевидным единственным выходом на сегодняшний день остается реализация имущественного комплекса базы, "учитывая, что у нефтебазы нет средств и нет других источников погашения задолженности".

Нынешнее руководство Госкомпании "Абхазтоп" намерено отстаивать свое имущество, которое, по их словам, "оценивается не в 63 миллиона рублей, а во все 200". Сейчас они планируют выставить охрану на "Гудаутской нефтебазе", а дело по кредитной истории передать в прокуратуру для дальнейшего разбирательства.

По словам Джопуа, кредит был выдан с нарушением требований Гражданского кодекса и законодательства Республики Абхазия, в части обязательного согласования сделки с Министерством экономики, а также без учета запрет на залог имущества, ограниченного в обороте.

"Кроме того, залог имущества, без которого деятельность предприятия невозможна вообще, запрещен независимо от организационно-правовой формы предприятия. Также имущество Гудаутской нефтебазы не включено в перечень объектов, подлежащих приватизации. Аргументы о том, что для совершения указанных сделок было дано согласие руководителя ГК "Абхазтоп" Тарба также неуместны, так как он не обладал полномочиями для согласования указанных сделок", – считают в госкомпании.

Заемщик же намерен вернуть свои деньги и ссылается на решение Арбитражного суда Абхазии.

"Законность действий ООО КБ "Сухум-Банк" подтверждена вынесенными актами Арбитражного суда Республики Абхазия. Государственная компания "Абхазтоп" не вправе говорить о том, что судебные акты вынесены исключительно на основе "ничтожных документов". Документы являются действующими, имеющими полноценную юридическую силу, они не признавались ничтожными или недействительными судом, и с подобными требованиями в суд ГК "Абхазтоп" не обращался", – отмечает "Сухум-банк" в своем заявлении и обращает внимание на то, что из-за неисполнения обязательств должником, банк вынужден создавать резервы и нести убытки.

Третья сторона

Так как полномочия собственника имущества "Гудаутской нефтебазы" осуществляет Министерство экономики Абхазии, оно также было привлечено к судебному процессу.

По мнению министра экономики Кристины Озган, сделка между "Сухум-банком" и "Гудаутской нефтебазой" была ничтожна, то есть она не отвечает обязательным требованиям закона, является недействительной с момента заключения независимо от признания ее таковой судом.

"Потому что для получения кредита, неважно какого, необходимо согласие собственника или уполномоченного органа, осуществляющего функции собственника. Уполномоченный орган, осуществляющий функции собственника Госкомпании "Абхазтопа" и соответственно "Гудаутской нефтебазы", является Министерство экономики", - объяснила министр.

Она отметила, что когда принималось решение по выдаче кредита, согласия Министерства экономики не было.

"Соответственно, ни на этапе принятия решений кредитным комитетом "Сухум-Банка", ни впоследствии оснований для этого не было. Нарушение правового процесса привело к тому, что все последующие сделки были незаконны. На данный момент есть судебные решения, которые мы не можем поддерживать, и мы будем включать все механизмы для того, чтобы объект остался в госсобственности. Отчуждение госимущества в такой форме законодательством Абхазии не предусмотрено", - заключила Озган.

Министр экономики считает, что частично ответственность за всю эту ситуацию несет сам банк.

"Если банк изначально получил бы гарантии от государства, то у государства соответственно были бы обязательства перед ним. Так как этого не было сделано, банк остался наедине с организацией, с которой он не имел права заключать эту сделку. Здесь идет речь о превышении должностных полномочий со стороны организаций, принимавших участие в сделке", – отметила Озган.

У самого "Абхазтопа" на сегодняшний день, по данным Министерства экономики Абхазии, числится задолженность перед государством и своим партнером в сумме более 200 миллионов рублей, а "Гудаутская нефтебаза" фактически не работает.

В отношении экс-директора "Абхазтопа" Беслана Авидзба возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам преступления по статье Уголовного кодекса Абхазии "Присвоение и растрата вверенного государственного имущества в особо крупном размере". По версии следствия, совокупный ущерб, причиненный государству в результате преступных действий Авидзба, составил 31 миллион 438 тысяч рублей, однако данная сумма не является окончательной.

В рамках расследования уголовного дела будет исследован весь период деятельности Авидзба в качестве руководителя Госпредприятия и определен окончательный ущерб. В настоящее время Авидзба находится под домашним арестом до 20 июля.