Догрести до олимпийской медали: спортсмены и тренер о байдарочном комплексе в Абхазии

19 июля исполняется 40 лет со дня открытия XXII Летних Олимпийских игр в Москве. Многие участники этой и других олимпиад проводили свою спортивную подготовку в Абхазии.

Так членов Сборной Советского Союза по гребле на байдарках и каноэ готовили на базе, которая располагалась в Гале. Сейчас от спортивной инфраструктуры ничего не осталось – последствия Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Однако великие спортсмены, завоевавшие олимпийские медали, помнят об Абхазии и своей тренировочной базе.

Sputnik

Воспоминания чемпиона

В советское время в Абхазии располагалось немало спортивных комплексов, которые использовались как тренировочные базы для местных спортсменов и сборных Советского Союза по различным видам спорта.

Одно из таких сооружений – база в городе Гал, на которой тренировались спортсмены по гребле на байдарках и каноэ.

Байдарочник Владимир Парфенович на Олимпиаде 1980 года в Москве завоевал три золотые медали, этот выдающийся результат он достиг благодаря подготовке, которую он прошел в Абхазии вместе с другими спортсменами.

"Это был 1975 год, шел октябрь месяц, тогда впервые юношеская сборная Советского Союза приехала на учебно-тренировочный сбор в Абхазию. Это был первый сбор, который открывал базу в городе Гал, где проходили подготовку спортсмены по гребле на байдарках и каноэ. Мы тогда были совсем юношами, мне было 18 лет", - поделился он воспоминаниями.

После этого приезда Абхазия для него стала вторым домом, потому что чудеснее места, по его словам, в Советском Союзе не было, и по климату и душевной теплоте.

"Правда, в январе и феврале было много дождей, и это было проблемой для подготовки. Но зато в изобилии были мандарины, так что одно другое скрашивало, для меня лично Абхазия - это часть моей жизни и судьбы", - говорит Парфенович.

На протяжении восьми месяцев в году байдарочники жили в Абхазии, оставшиеся четыре месяца они проводили на соревнованиях.

Как вспоминает Парфенович, режим тренировок был строгий, спортсмены мало с кем общались: в семь утра подъем и первые занятия, последняя тренировка заканчивалась в семь вечера. При этом для спортсменов устраивали и экскурсии в Сухуме и других городах республики.

"До того как мы впервые приехали в 1975 году в Абхазию, мало кто куда-то ездил. Самое смешное, что когда приехали, острые блюда для нас были шоком, было очень много перца, о спортивном питании тогда еще никто не знал. Местные жители, которые работали в столовой, вообще не понимали, что такое спортивное питание, несмотря на это, острая пища отрицательно не влияла на спортивные результаты", - отметил он.

Спортсмены тренировались в галском водохранилище, условия, по словам Парфеновича, были очень хорошие.

"Была чистая вода, можно было перенести ветер, или спрятаться в заливе. На водохранилище мы проводили всесоюзные соревнования, которые открывали сезон, у меня есть часы, которые подарили местные власти в Гале за первое место на турнире "Весенний приз", - сказал спортсмен.

На Олимпиаде 1980 года в Москве Владимир Парфенович показал выдающиеся результаты, на высший пьедестал почета он поднимался три раза.

Разрушенная база

В 2012 году Владимир Парфенович приезжал в Гал, чтобы увидеть, что осталось от спортивной базы, в которой байдарочники проходили подготовку. Как заметил бывший спортсмен, именно база в Абхазии сыграла решающую роль в победе на Олимпиаде-80, потому что восемь месяцев в году тренировки проходили именно здесь.

"Основа золотых медалей лежит в Абхазии, поэтому я и поехал в страну, чтобы одним глазом посмотреть на ту базу, которой уже не осталось", - говорит он.

Он был в здании гостиницы, в которой жили спортсмены, посетил другие объекты, однако ни одного уцелевшего здания так и не нашел.

"После того, как произошла эта сумасшедшая война, никому не нужная, я был в Гале и был настолько потрясен тем, что увидел, что описать это словами нельзя. У меня душа болела, хотел посмотреть на нашу базу по прошествии стольких лет", - отмечает он.

Иди и греби

Нина Гопова, тоже байдарочница, которая тренировалась на базе в Абхазии. На Олимпиаде 1976 года она выиграла золотую медаль, на Олимпийских играх 1980 года в Москве стала обладательницей серебреной медали. Гопова родом из Великого Новгорода, где гребля – спорт номер один.

"Я выросла на реке. Сам Бог меня послал: "иди и греби", - говорит она.

На Олимпиаде 1972 года она была в запасе, и, как любой спортсмен, хотела завоевать место в основном составе сборной, что ей удалось сделать.

"Я и хотела, и пахала, сейчас рассказываю молодежи, они говорят: "Такого не может быть". Я до школы бегала, шла в школу в 9:30, там где-то шесть уроков и после этого делала две тренировки, засыпала с учебником, могла сидя уснуть", - говорит она.

Желание увидеть результаты своего труда заставляло тренироваться изо дня в день.

"Мне всегда нравится, когда видишь результат работы и неинтересно, когда не видишь результата. А когда увидишь, стремишься выше, выше, выше. Мой девиз всегда был: "У каждого есть в жизни высота, которую он должен взять когда-то", это слова Твардовского", - рассказала Гопова.

Абхазия особенно запомнилась спортсменке своей удивительно красивой природой.

"У вас там такая природа, изумительная. В феврале начинает мимоза цвести, лежишь прям наслаждаешься этой природой. Там горы начинаются, воздух чистейший, мне настолько у вас там нравилось, бесподобно просто", - сказала она с ностальгией.

Нине Гоповой запомнились и походы на рынок, где спортсмены закупались фруктами.

"Больше всего запомнились мандарины, какая же Абхазия без мандарин. Мандаринник начинается в Гале, мы туда через плотину шли, покупали мандарины. Нас уже там все знали. В номере у нас была коробка из-под телевизора, мы сразу набирали мандарины и ели их постоянно", - поделилась она воспоминаниями.

Олимпиаду 1980 года в Москве спортсменка вспоминает как большой праздник.

"Неповторимая Олимпиада, бесподобно было. У нас была прекрасная олимпийская деревня, где все было, всем обеспечили, питание было очень хорошим", - отметила Гопова.

Тренер чемпионов

Василий Каверин был старшим тренером сборной Советского Союза по гребле на байдарках и каноэ. В интервью радио Sputnik он поделился своими воспоминаниями, связанными с этим периодом своей жизни.

"В январе 1973 года нам предложили в качестве спортбазы водохранилище при постройке ИнгурГЭС. Начальник управления вводных видов спорта Русак Николай Иванович сыграл очень большую роль. Главный тренер у нас был Александр Силаев. Мы вместе с ним поехали смотреть, увидели заброшенное здание. Там были служебные комнаты, сауны, но были в запущенном состоянии. Министерство энергетики Советского Союза предоставило возможность использовать помещение для подготовки сборной команды на байдарках и каноэ", - поделился он воспоминаниями.

С этого и началась история байдарочной базы в Гале, но все было не так просто, необходимо было строить здания и делать в них ремонт.

"Нам помогали административные и руководящие органы Абхазии, непосредственно Галский район. Если обойти на лодке, получалось 30 километров. Мы сразу же разметили и оборудовали тренировочные и соревновательные дистанции. В одном заливе 1000 метров, в другом заливе – 500 метров. Потом приступили к строительству ангаров для лодок, причал, даже саун, чтобы ребята могли в зимнее время погреться", - подчеркнул он.

В итоге база была отстроена и настолько хорошо, что даже в Европе сложно было отыскать такую тренировочную базу, сказал с гордостью тренер.

"Нас поддерживали в доставке продуктов питания, предоставлении лимитов местное руководство Галского района, Сухума. Потом организовали отдельную столовую. На базе также были комнаты для восстановления после усиленных тренировок. На Олимпиадах в 1972 и 1976 годах мы завоевали много золотых и серебряных медалей и уже к 80-му году были готовы, и нагрузки любой сложности мы могли выполнять", - заметил Василий Каверин.

К Олимпийским играм 1980 года байдарочная база была полностью готова, хотя использовать ее для тренировок начали гораздо раньше.

"У нас был плавучий пирс для катеров, был большой катер со всеми атрибутами для секретариата, а также для наблюдений и съемок. Для дистанции 500 метров, залив был оборудован как система –“Альбано”. И для 1000 метров был залив, в котором дистанция также была оборудована. Ближе к 1980 году у нас уже был зимний чемпионат Советского Союза в Гале в январе-феврале. Мы могли также проводить тестирующие дистанции. Все тренеры были довольны", - подчеркнул тренер.

Тренировки для участников Олимпиады были расписаны на год вперед на каждую неделю, говорит Каверин. По его словам, сейчас тренировочной базы такого высокого уровня, как был в Гале, нигде нет.

"К сожалению, такого уровня уже нет. Потому что мы построили в Самарканде базу, в Рязани дорабатывали то, что учили на Галском водохранилище. Мы проводили колоссальную работу на выносливость. У нас база есть в Краснодаре, но там из-за маленькой площади, одни неудобства, на катере пройти – проблема, большое количество лодок друг другу мешают. Условия должны быть идентичны тем условиям, которые будут созданы на соревновательных мероприятиях", - отметил Василий Каверин.

На базе в Гале стажировались тренеры из Польши, Венгрии, Чехии, так как она считалась самой лучшей, говорит Каверин.

"На Олимпиаде 1980 года у нас было четыре золотых медали. Владимир Парфенович выиграл заплыв на байдарке в одиночку – 500 метров, потом он в паре с Сергеем Чухрай выиграли двойку 500 и 1000 метров. Сергей Пострехин на каноэ в одиночке выиграл 500 метров и серебряный призер на 1000 метров. Женщины в двойке – серебряная медаль", - рассказал тренер.

В командном зачете сборная Советского Союза была на первом месте с большим отрывом, заметил Василий Каверин.