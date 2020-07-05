Брак на торжестве: как кризис ударил по свадебному бизнесу в Абхазии

Почти месяц прошел с отмены ограничений на проведение торжественных мероприятий в Абхазии, но индустрия красоты и праздников по-прежнему не оправилась от кризиса.

15 июня в Абхазии перестал действовать запрет на проведение массовых культурных, спортивных, развлекательных и выставочных мероприятий, а также свадебных празднований и торжеств в свадебных залах и ресторанах. Свадебные салоны пока не оправились от кризиса, убытки потерпели и владельцы "сопутствующего" бизнеса - фотографы, оформители, парикмахерские и ателье.

Нет свадеб и одни похороны

У владелицы свадебного зала Ирины Заркуа, на период карантина было забронировано 15 свадеб. Все они были отменены. Но и после снятия ограничений больших заказов нет, признается женщина.

"У людей сейчас действительно нет средств на проведение больших торжеств. Кто-то отменяет, так как неактуально уже, кто-то просит перенести дату бронирования. Сейчас, даже если есть желание, нет денег на проведение. Кроме похорон, ничего не организовывают, к сожалению. Учитывая наш менталитет, люди готовы организовать большие похороны, несмотря на отсутствие средств", - объяснила она.

Заказы, по словам Заркуа, те немногие клиенты, которые все же отважились провести торжество, просят у владельцев скидки.

"Я понимаю, что ценовая политика будет меняться, так как приходится входить в положении людей и идти на уступки. И люди, конечно, рады", - сказала она.

Без работы остались и декораторы-оформители. По словам декоратора Марты Сангулия, в период карантина было сложно достать даже воздушные шары на детский праздник, не говоря уже о цветах для оформления свадебных президиумов.

Сейчас декоратор находится в ожидании традиционного свадебного бума, который происходит в Абхазии с сентября по ноябрь.

"Но, кажется, что и это сезон не состоится, так как у людей нет заработка. Две свадьбы, запланированные на сентябрь, уже отменились. Некоторые говорят о второй волне вируса и даже не спешат бронировать. Сейчас сентябрь-октябрь заполнены, но все равно это под вопросом. Я надеюсь, что ситуация изменится в лучшую сторону, люди сыграют свадьбы. Ну, а если отменят, то придется вернуть деньги. Благо, сумма небольшая и смогу вернуть”, - рассказала она.

Еще один неотъемлемый "атрибут" абхазской свадьбы – профессиональный фотограф, к которому записываться нужно задолго до дня торжества, чтобы "втиснуться" в загруженный график из других свадеб, детских дней рождения и студийных фотосессий. Но кризис не обошел и фотографов.

Фотограф Зара Квачахия отмечает, что во время карантина удалось провести только индивидуальные съемки. Заказы, которые были забронированы до карантина, перенесены на неопределенную дату, а новые клиенты просят скидок, объясняет она.

"Я стараюсь входить в положении людей, которые должны были внести предоплату за осеннюю съемку и не тороплю, готова ждать, Был период, когда я в течение недели делала скидки своим клиентам, но сейчас новым клиентам не делаю, так как мне невыгодно", - добавила фотограф.

Никаких очередей

Сильное возмущение среди девушек и женщин Абхазии вызвало закрытие салонов красоты и маникюрных салонов в период карантина. В соцсетях ходили слухи, что многие салоны работают подпольно, девушки обменивались контактами мастеров, которые принимали на дому.

Однако большая часть визажистов, парикмахеров, мастеров маникюра также, как и многие, остались без работы.

Запрет на оказание этих услуг в салонах перестал действовать еще в начале мая, и, в отличие от свадебного бизнеса, дела здесь обстоят несколько лучше, хотя и дорогих заказов по "прихорашиванию" невест, салоны тоже лишились.

Владелица салона красоты "New Fantasy" Нана Анчабадзе призналась, что после снятия ограничений клиенты тут же вернулись за услугами.

"Небольшой процент все же отсеялся. Это связано с тем, что люди зарплаты не получают и нет возможности платить за услуги. Есть предварительные записи на осенний период, но все под вопросом опять-таки, люди боятся второй волны и они насторожены. Но я надеюсь, что осенью нас ждет большой поток заказов. Жалко, что мы не смогли поработать с выпускницами", - добавила она.

Весной не пробиться было и к модельерам, к которым выстраивалась очередь из выпускниц школ. Некоторые записывались даже за год.

Одна из популярных модельеров в Абхазии - Мадина Чанба. По ее словам, многие клиенты уже успели закупить ткани, а кто-то даже сшил выпускное платье и был очень огорчен отменой выпускных вечеров.

"Мы входили в положение и, чтоб не терять наших заказчиков, даже делали 50% скидки. Люди, которые могли оптом закупать ткани и сразу заказать большое количество вещей, перестали так делать, так как бюджет другой. Мы идем на уступки и делаем скидки своим постоянным клиентам. Сейчас нет такого бума, как раньше. Свадебные платья всегда бронировали за три месяца раньше, выпускные за год и за полгода. А сейчас достаточно бронировать за две недели вперед. Сейчас не записываются заранее, как раньше", - отметила она.

Но без дела мастера не остались, в период карантина модельеры занимались пошивом защитных масок и принимали мелкие индивидуальные заказы.