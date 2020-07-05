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Мост на реке Ингур, соединяющий Грузию с Абхазией. Архивное фото.

Власти Абхазии опровергли слухи о погибших на границе с Грузией женщинах

© Sputnik / Илья Питалев
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200705/1030474208/Vlasti-Abkhazii-oprovergli-slukhi-o-pogibshikh-na-granitse-s-Gruziey-zhenschinakh-.html

В грузинских СМИ в воскресенье появилась информация о том, что два человека утонули во время попытки вброд перейти реку Ингур и попасть из Абхазии в соседнее государство.

СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Глава администрации Галского района Омар Бганба опроверг информацию о том, что в село Тагилон доставили тела людей, утонувших во время попытки перейти реку Ингур вброд, об этом он рассказал корреспонденту Sputnik в воскресенье 5 июля.

"Только что я разговаривал по телефону с главой села Тагилон, где якобы находятся тела. Никаких трупов там нет", - отметил Бганба.

Ранее ряд грузинских СМИ сообщил о том, что две женщины утонули и еще две пропали без вести во время попытки вброд перейти реку Ингур и попасть из Абхазии в Грузию, их тела якобы были доставлены в Тагилон.

Глава администрации Галского района Омар Бганба рассказал, что личность одной из объявленной в СМИ погибшей женщины уже установлена, она жива и находится на лечении в Грузии с 30 июня.

"Я также связался с представителями СГБ Абхазии и российским Погрануправлением, которые мне рассказали, что личность женщины, о которой писали в СМИ, установлена. Она инвалид и 30 июня ей позволили выехать из Абхазии в Грузию на лечение. Нашли ее родственников, которые узнали ее по видеокамерам на границе и сказали, что она жива и по-прежнему находится на той стороне", - отметил Бганба.

Глава администрации Галского района заявил, что разбирается в ситуации. 

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