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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 6 июля

© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (430)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200705/1030474347/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-ponedelnik-6-iyulya.html

В понедельник на территории Абхазии ожидается жаркая погода, температура воздуха днем превысит 35 градусов

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. В понедельник 6 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, днем, по-прежнему удушливо жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – пониженное.

Ветер, слабый и  умеренный  1- 6 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью + 19 до + 24°С,  днем +30 до +35°С.

Температура морской воды + 25°С.

Относительная влажность воздуха 60-80 %.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (430)


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