Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 6 июля

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. В понедельник 6 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, днем, по-прежнему удушливо жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер, слабый и умеренный 1- 6 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью + 19 до + 24°С, днем +30 до +35°С.
Температура морской воды + 25°С.
Относительная влажность воздуха 60-80 %.