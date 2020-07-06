СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Два человека погибли в результате ДТП в Пицунде в понедельник 6 июля, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Абхазии.
"Транспортное средство Toyota Сrown под управлением Агумава Ремиза, 1991 года рождения, который в пути следования не справился с рулевым управлением, съехал с проезжей части дороги на газон и совершил наезд на дерево. В результате ДТП Агумава и его пассажир Агрба Алхас, 1990 года рождения, от полученных травм скончались на месте", - уточняет пресс-служба Генпрокуратуры.
По факту дорожно-транспортного происшествия прокуратурой Гагрского района проводится проверка.