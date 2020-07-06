Два человека погибли в результате ДТП в Пицунде

В шахтерском поселке Акармара в 60-х годах прошлого века построили гидроэлектростанцию на глубине шахты. Но этому уникальному сооружению так и не нашли применение. Со временем о ГЭС позабыли точно так же, как забывают обо всех ненужных вещах.

948