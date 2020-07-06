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Два человека погибли в результате ДТП в Пицунде

© Foto / Пресс-служба Генпрокуратуры
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200706/1030478204/Dva-cheloveka-pogibli-v-rezultate-DTP-v-Pitsunde.html

Водитель автомобиля Toyota Сrown не справился с управлением и врезался в дерево на шоссе в Пицунде в 4:20 в понедельник 6 июля.

СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Два человека погибли в результате ДТП в Пицунде в понедельник 6 июля, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Абхазии.

"Транспортное средство Toyota Сrown под управлением Агумава Ремиза, 1991 года рождения, который в пути следования не справился с рулевым управлением, съехал с проезжей части дороги на газон и совершил наезд на дерево. В результате ДТП Агумава и его пассажир Агрба Алхас, 1990 года рождения, от полученных травм скончались на месте", - уточняет пресс-служба Генпрокуратуры.

По факту дорожно-транспортного происшествия прокуратурой Гагрского района проводится проверка.

 



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