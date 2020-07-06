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Бжания назначил министра юстиции Абхазии

© Foto / Пресс-служба Президента РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200706/1030480233/Bzhaniya-naznachil-ministra-yustitsii-Abkhazii-.html

24 апреля состоялось заседание Кабинета министров Абхазии, где правительство сложило полномочия. Новый президент республики Аслан Бжания в течение трех месяцев должен сформировать новый Кабмин.

СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Аслан Бжания назначил Анри Барциц министром юстиции Республики Абхазия, сообщает пресс-служба президента страны.

Анри Барциц родился 6 ноября 1990 года в Гудауте Абхазской АССР.

2007 - 2012 годы обучался в Московском государственном юридическом университете (МГЮА) по специальности "юриспруденция".

2012 - 2015 годы обучался в аспирантуре на кафедре конституционного и муниципального права МГЮА.

В 2017 году получил ученую степень кандидата юридических наук.

© Sputnik / Гуния Леон
Новая структура Кабмина Абхазии

С 2018 года участник различных научных грантовых проектов.

Опубликовал более 20  авторских и соавторских научных статей.  Соавтор учебного пособия для бакалавров и учебного пособия для магистров.

2013 - 2014 годы - командированный юрисконсульт правового отдела Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства образования и науки России.

С 2014 года по настоящее время преподаватель и старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права МГЮА.

2017 – 2019 годы – заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального права ФГБОУ ВО МГЮА.

Женат. Отец двоих детей.

В прежнем Кабинете министров пост главы Министерства юстиции занимала Марина Пилия.



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