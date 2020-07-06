Бжания назначил министра юстиции Абхазии

Главные темы

История под землей: зачем строилась Ткуарчалская шахта-ГЭС В шахтерском поселке Акармара в 60-х годах прошлого века построили гидроэлектростанцию на глубине шахты. Но этому уникальному сооружению так и не нашли применение. Со временем о ГЭС позабыли точно так же, как забывают обо всех ненужных вещах. 950

Круиз откладывается: "Князь Владимир" не будет заходить в порт Сухума в этом году Планировалось, что "Князь Владимир" будет заходить в порт Сухума с мая по сентябрь, по графику лайнер должен был зайти в Абхазию шесть раз за год. 403