Бжания назначил министра юстиции Абхазии

СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Аслан Бжания назначил Анри Барциц министром юстиции Республики Абхазия, сообщает пресс-служба президента страны.
Анри Барциц родился 6 ноября 1990 года в Гудауте Абхазской АССР.
2007 - 2012 годы обучался в Московском государственном юридическом университете (МГЮА) по специальности "юриспруденция".
2012 - 2015 годы обучался в аспирантуре на кафедре конституционного и муниципального права МГЮА.
В 2017 году получил ученую степень кандидата юридических наук.
С 2018 года участник различных научных грантовых проектов.
Опубликовал более 20 авторских и соавторских научных статей. Соавтор учебного пособия для бакалавров и учебного пособия для магистров.
2013 - 2014 годы - командированный юрисконсульт правового отдела Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства образования и науки России.
С 2014 года по настоящее время преподаватель и старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права МГЮА.
2017 – 2019 годы – заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального права ФГБОУ ВО МГЮА.
Женат. Отец двоих детей.
В прежнем Кабинете министров пост главы Министерства юстиции занимала Марина Пилия.