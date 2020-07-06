Новых случаев коронавируса в Абхазии не выявлено

В России за минувшие сутки подтверждено более шести тысяч случаев коронавируса, за время пандемии в стране новым типом инфекции заболели более 660 тысяч человек.

СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Еще 20 человек проверили на коронавирусную инфекцию в Абхазии за прошедшие сутки, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 20 граждан, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден", - говорится в сообщении.

Сегодня вечером из Гудаутской ЦРБ будет выписан еще один пациент, абхазский курсант, отметили в штабе.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них трое граждан находятся в Гудаутском госпитале, 34 человека выздоровели, и один пациент умер.