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Новых случаев коронавируса в Абхазии не выявлено

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (589)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200706/1030481234/Novykh-sluchaev-koronavirusa-v-Abkhazii-ne-vyyavleno.html

В России за минувшие сутки подтверждено более шести тысяч случаев коронавируса, за время пандемии в стране новым типом инфекции заболели более 660 тысяч человек.

СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Еще 20 человек проверили на коронавирусную инфекцию в Абхазии за прошедшие сутки, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 20 граждан, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден", - говорится в сообщении.

Сегодня вечером из Гудаутской ЦРБ будет выписан еще один пациент, абхазский курсант, отметили в штабе.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них трое граждан находятся в Гудаутском госпитале, 34 человека выздоровели, и один пациент умер.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (589)


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