Эшба поручил усилить контроль за самостроем в Сухуме

За прошлый год в черте города было выявлено более 80 объектов самовольной постройки.

СУХУМ, 6 июл – Sputnik, Ренат Пачалия. Глава администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о мерах по пресечению самовольного строительства в городе Сухум.

"Беслан Эшба поручил домоуправлениям усилить контроль за самовольным строительством на подведомственных территориях. Они должны незамедлительно сообщать главе администрации и главному архитектору Сухума о самовольном строительстве в целях принятия мер реагирования в отношении лиц, осуществляющих самовольное строительство", - говорится в сообщении на сайте администрации.

Начальник отдела градостроительного регулирования и архитектуры администрации Сухума Светлана Шаменкова рассказала Sputnik, что такое самовольное строительство.

"Разрешение на строительство выдается после согласования проекта с администрацией города. На основании эскизного проекта мы даем разрешение на строительство одноэтажных и двухэтажных объектов. Если это крупный объект, то здесь необходим рабочий проект, который выполняется на основании исследования грунта и разработки конструкции", - отметила Шаменкова и добавила, что в противном случае объект считается незаконно построенным.

По словам Шаменковой, после выявления самовольной постройки дело передается в суд. Согласно решению суда, объект будет демонтирован либо сохранен. Если самовольная постройка проведена на незаконном земельном участке, то это уже уголовное дело.

За прошлый год в черте города было выявлено более 80 объектов самовольной постройки.