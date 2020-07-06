Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 июля

СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Во вторник 7 июля в Абхазии ожидается малооблачно, днем, по-прежнему удушливо жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер, слабый и умеренный 1- 6 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью + 20 до + 25°С, днем +31 до +36°С.
Температура морской воды + 26°С.
Относительная влажность воздуха 60-80%.