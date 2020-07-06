Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 июля

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Неопознанные лица: зачем Фонд инвалидов войны Абхазии решил провести "ревизию" Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии проводит "ревизию" списка льготников. В интервью радио Sputnik сотрудники ведомства рассказали, за что приходится пристыжать некоторых "ветеранов" и кто пытается исказить историю войны в Абхазии. 334

Эшба поручил усилить контроль за самостроем в Сухуме За прошлый год в черте города было выявлено более 80 объектов самовольной постройки. 564