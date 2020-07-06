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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 июля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200706/1030483098/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vtornik-7-iyulya.html

Во вторник на территории Абхазии ожидается жаркая погода, температура воздуха днем около 36 градусов.

СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Во вторник 7 июля в Абхазии ожидается малооблачно, днем, по-прежнему удушливо жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – пониженное.

Ветер, слабый и  умеренный  1- 6 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью + 20 до + 25°С,  днем +31 до +36°С.

Температура морской воды + 26°С.

Относительная влажность воздуха 60-80%.



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