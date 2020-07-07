Празднование Дня семьи, любви и верности в Абхазии переносится

В 2020 году к награждению медалью в честь Дня семьи, любви и верности представлены четыре семейные пары из разных районов Абхазии.

СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Торжестенный прием и награждение семейных пар в День семьи, любви и верности в Россотрудничестве в Абхазии переносится на неопределенный срок из-за коронавирусной инфекции, сообщили в представительстве Россотрудничества.

"К сожалению, в этом году из-за коронавирусной эпидемии торжественный прием и награждение семейных пар переносится на более поздний срок, о чем будет дополнительно сообщено. Представительство Россотрудничества поздравляет семейные пары с Днем семьи, любви и верности и желает мира, благополучия, здоровья", – говорится в сообщении.

В 2020 году к награждению медалью в честь Дня семьи, любви и верности представлены четыре семейные пары из разных районов Абхазии.

- Николай и Джульетта Боштавенко в 2020 году отмечают Золотую свадьбу – 50 лет совместной жизни;

- Аполлон и Лариса Думаа вместе 49 лет;

- Кирилл и Маргарита Кварандзия в 2020 году отмечают 62 года совместной жизни;

- Аслан и Фатима Тарба – в браке 40 лет.

Празднование Дня семьи, любви и верности 8 июля было официально утверждено в 2008 году, а вскоре и одобрено Межрелигиозным советом России. Символом праздника стала ромашка. Позже у Дня семьи, любви и верности появилась собственная медаль, на одной из сторон которых изображена ромашка, а на другой — лики Петра и Февронии – пара - образец семейных ценностей.

В Абхазии на протяжении последних десяти лет семейные пары, которые прожили в мире и согласии не менее 25 лет, в торжественной обстановке награждаются медалью.