Открылись, но не все: как детсады Абхазии возвращаются с карантина

С 1 июля штаб по защите населения от коронавируса разрешил возобновить работу дошкольных учреждений. Однако не все детские сады готовы были сразу же приступить к работе. Многим из них понадобилось время на проведение санитарно-эпидемиологической работы.

О том, как детские сады в районах Абхазии возобновляют работу, какие меры безопасности были учтены и какие ограничения установили в некоторых садах, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В столице Абхазии работа дошкольных образовательных учреждений возобновилась в понедельник 6 июля. На подготовку садов к принятию своих подопечных понадобилась почти неделя.

Дело непростое – необходимо было учесть все санитарно-эпидемиологические нормы. 2 июля начальник Управления образования Астанда Таркил поручила заведующим дошкольными учреждениями организовать усиленный контроль выполнения противоэпидемических мероприятий и строгого соблюдения всех санитарно-гигиенических норм. Медицинским работникам при детских садах поручили не допускать детей и сотрудников с признаками заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и организовать ежедневный медицинский осмотр.

На этой неделе все детские сады открылись и в Гудаутском районе. По словам заведующей районного отдела образования Инны Джугелия, во всех дошкольных образовательных учреждениях района перед возобновлением работы были проведены все необходимые санитарно-эпидемиологические работы.

В Гулрыпшском районе всего два детских сада, и оба возобновили работу еще 2 июля.

"В районе всего два садика. Мы провели все дезинфекционные работы, выдали все необходимые средства, провели санитарную обработку всех помещений. Доступ в сады для посторонних людей ограничен. Детей приняли", – рассказал заведующий райотделом образования Дмитрий Габлия.

Садик в Очамчырском районе открылся 6 июля после проведения всех необходимых санитарных работ.

"Последние четыре дня шли подготовительные работы. Сегодня утром сад принял детей. Все подготовлено, питание, как полагается, по плану. Все санитарно-эпидемиологические мероприятия проведены, выдали антисептики, маски всем группам. Родители ежедневно звонили и спрашивали, когда откроется садик. Все очень рады", – отметил заведующий отделом образования по Очамчырскому району Феликс Джинджия.

В Ткуарчалском районе открыли два из трех дошкольных образовательных учреждений.

"У нас всего три садика. Но третий – в селе Окум – мы пока не планировали открывать, потому что в такое время мы всегда их отправляли на каникулы", – пояснила завотделом образования по Ткуарчалскому району Манана Аршба.

По ее словам, в открывшихся учреждениях были учтены все санитарно-эпидемиологические нормы.

"В подготовке садов не было проблем, потому что все эти два с половиной месяца сотрудники периодически убирали и проветривали помещения", – добавила она.

В Галском районе сады возобновили работу на второй же день после выхода распоряжения правительства. По словам заведующей отделом образования по Галскому району Асиды Лацушба, сотрудники садов сами провели уборку в помещениях и продезинфицировали их.

"Уже со 2 июля все садики, кроме двух, заработали. Всего в Галском районе восемь садов. Сады не работали почти три месяца, естественно были проблемы с возобновлением работы. Но сотрудники садов уже постепенно налаживают работу. У нас был договор в оптовом складе, чтобы им продукты выдавали в долг, пока мы перечислим им деньги. Единственное – с этим была небольшая проблема. Из-за этого сады не сразу смогли восстановить работу", – рассказала она.

Иначе дела обстоят в Гагрском районе. Там с открытием садов решили немного повременить.

"В Гагрском районе работают пять детских садов, в них учатся более 800 детей. В администрации района состоялось совещание. На совещании отметили, что будут сложности с открытием детских садов, потому что в группах много детей, и это превышает нормы. Сначала надо составить списки детей, чьи родители работают и вынуждены отправить детей в сад. После того как все эти вопросы будут урегулированы, работа садов будет продолжена. Все списки должны составить до 15 июля", – пояснила завотделом образования по Гагрскому району Мадина Ажиба.