Сухум оторвался: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за июнь

Согласно официальным данным на сайте МВД Абхазии, в июне 2020 года инспекторы ГАИ Абхазии составили 5855 протоколов за различные нарушения ПДД, что на 24,3% больше, чем в мае.

Столица Абхазии, кроме единичных случаев, всегда возглавляла нашу "пьяную" статистику, но в июне она "умудрилась" уйти в далекий отрыв от всех городов и районов страны.

Sputnik

Всего за июнь 2020 года инспекторы ГАИ Абхазии оштрафовали за езду в нетрезвом состоянии 221 водителя. 113 из них были "пойманы" в Сухуме, что делает его "золотым призером" нашего рейтинга. Месяцем ранее было на 33 водителя подшофе меньше.

© Sputnik / Леон Гуния Пьяная дорожная статистика

Ближе всего к столице оказалась Очамчыра с 26 автолюбителями "навеселе". Гагра, где протоколы за "пьянку" выписали 25 водителям, расположилась на одну строчку ниже.

Ткуарчал, который мы не раз называли примером для подражания в контексте трезвого управления автотранспортом, в этот раз огорчил. В июне репутацию города-Героя подпортили семь подвыпивших водителей, которые оказали Ткуарчалу медвежью услугу и "помогли" ему впервые подняться выше последней позиции рейтинга, тем самым "обогнать" Гал.

© Sputnik / Леон Гуния Пьяная дорожная статистика

В тройке лидеров в возрастной категории в сравнении с майскими показателями изменений нет. На "пьедестал" снова взошли водители в возрасте от 30 до 35 лет, на "ступеньке" ниже расположились автолюбители в возрасте от 35 до 40 лет и замыкают список "чемпионов" водители от 25 до 30 лет. На них всех пришлось больше половины всех выписанных штрафов за июнь.

© Sputnik / Леон Гуния Пьяная дорожная статистика

Несовершеннолетних нарушителей в этот раз нет. Самому юному "лихачу" в июне было 18 лет, а самому взрослому - 65 лет. Среди нетрезвых водителей были представительницы прекрасной половины человечества. Двум автолюбительницам из Сухума и Гулрыпша в возрасте 42 и 30 лет, как и всем остальным, придется заплатить штраф в размере 12 тысяч рублей.