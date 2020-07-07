Еще 22 человека проверили на COVID-19 в Абхазии за сутки

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены более 11 миллионов случаев заражения COVID-19, выздоровели более 6 миллионов человек, жертвами болезни стали около 540 тысяч человек.

СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Еще 22 человека проверили на коронавирусную инфекцию в Абхазии за прошедшие сутки, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 22 граждан, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден", - говорится в сообщении.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан находятся в Гудаутском госпитале, 35 человека выздоровели, один пациент умер.