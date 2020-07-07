Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 июля

СУХУМ, 7 июл - Sputnik. В среду 8 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, днем временами возможен слабый и умеренный дождь, местами переходящий в ливневый дождь с грозой, возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Ветер слабый и умеренный, 1- 6 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +27°С до +32°С.
Температура морской воды + 26°С.
Относительная влажность воздуха 60-90%.