Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 июля

В среду, 8 июля, на территории Абхазии возможен дождь, местами ливневый дождь с грозой и градом.

СУХУМ, 7 июл - Sputnik. В среду 8 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, днем временами возможен слабый и умеренный дождь, местами переходящий в ливневый дождь с грозой, возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Ветер слабый и умеренный, 1- 6 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +27°С до +32°С.

Температура морской воды + 26°С.

Относительная влажность воздуха 60-90%.