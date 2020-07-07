Осмотреть и очистить: водолазы МЧС Абхазии начали готовить пляжи к турсезону

Купальный сезон официально открылся в Абхазии 5 июня. Начальник Государственной инспекции маломерных судов Абхазии Тенгиз Сабуа, отметил, что городские пляжи не готовы к купальному сезону.

СУХУМ, 7 июл – Sputnik, Ренат Пачалия. Водолазы МЧС Абхазии приступили к осмотру и очистки дна пляжей Абхазии, сообщает пресс-служба МЧС республики.

"Водолазы проводят осмотр акватории дна до двадцати метров в глубь моря. Обнаруженный мусор, в числе которого различные металлические предметы, отмечают на карте. По завершении осмотра всего пляжа мусор будут доставать со дна и утилизировать. Также сотрудники будут устанавливать ограничительные буи, приобретенные администрацией столицы", - пишет пресс-служба ведомства.

По словам начальника Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии Тенгиза Сабуа, подготовку к пляжному сезону инспекция начала в мае после рабочих встреч со всеми главами городов и районов Абхазии, где было принято совместное решение открыть купальный сезон 5 июня.

Несмотря на это, не все районы республики из-за финансовых затруднений смогли подготовиться к купальному сезону. Гудаутский и Гулрыпшский районы вовсе отказались проводить эту работу, ссылаясь на нехватку средств в бюджете.

"В этом году мы должны по минимуму подготовиться к пляжному сезону. Осмотр дна, установка буев и оградительные флажки - это обязательные атрибуты современного пляжа", - отметил Сабуа.

Подготовка к купальному сезону в Сухуме должна пройти до конца недели. Затем эти работы проведут в Очамчырском и Гагрском районах, по всей стране - до конца июля.