Столица по-новому: взгляд молодых архитекторов на проблемы Сухума

Члены инициативной группы "Ҳара ҳақалақь" называют себя группой архитекторов "постсоветской" школы дизайнеров, художников, инженеров, урбанистов и журналистов, которые неравнодушны к судьбе Сухума и намерены использовать свои знания для его развития.

Корреспондент Sputnik узнал, что молодые архитекторы планируют сделать со столицей Абхазии, где и почему в Сухуме образовалось "гетто" и как заставить предпринимателей следовать одному стилю.

Асмат Цвижба, Sputnik

Доступные идеи

Идея объединиться возникла у членов группы весной, когда на знаменитой "Брехаловке" пытались соорудить незаконную конструкцию, которая, по мнению архитекторов, не вписывается в общую концепцию "культового" пространства набережной Махаджиров. Своими переживаниями, которые разделили многие жители Сухума, группа поделилась с администрацией столицы, конструкцию так и не воздвигли.

"После этого мы были вдохновлены и поняли, что можем друг другу как-то помочь. Мы стали анализировать и думать, что не так в городе, который похож на немытого графа. Мы пришли к выводу, что город замусорили мы сами, потому что у нас не было правил. Далее мы составили список мер, которые нужно сделать, чтобы его "отмыть", - объяснила архитектор Кама Кация.

По словам художницы Мадины Бигуаа, несмотря на то, что у многих жителей республики активность группы вызывает скептицизм, ее члены предлагают реальные проекты по облагораживанию, реставрации и архитектурным решениям в столице, которые можно реализовать за вполне приемлемый бюджет.

"Мы хотим показать перспективы нашей столицы, какой у нас правильно спланированный город. Он пережил непростой период, но тем не менее именно этот период дал нам возможность начать все с нуля. У Сухума есть шанс стать красивым, комфортным городом. Если Сухум будет красив настолько, насколько заслуживает, то станет привлекательным для всех", - считает художница.

Среди конкретных действий, которые предлагает инициативная группа: точечные предложения, как быстро и недорого улучшить городское пространство; рекомендации по разработке комплексных и долгосрочных мер: общий дизайн-код фасадов, рекламные решения, современные интеграции в историческую среду, навигации, малые архитектурные формы, дизайн павильонов и остановок, и другое; продвижение безопасной и доступной среды; разработка предложений по реновации инженерной инфраструктуры; рекомендации по новому подходу к озеленению.⠀

© Sputnik Пресс-конференция архитекторов и дизайнеров

Архитекторы подчеркивают, что у них нет никаких претензий к собственникам зданий, чьи визуальные решения их не устраивают, к тому же их инициатива исходит не по заказу частных или государственных лиц, а на бескорыстной основе.

"Это не потому, что мы пытаемся быть лояльными, а потому, что мы понимаем, что не было правил, четкой регламентации, и чаще всего люди старались в меру своих возможностей, эстетических представлений, но пришло время все разъяснить", - сказала Бигуаа.

На официальных страницах в Facebook и Instagram инициативная группа делится проектами по реконструкции улиц, исторических зданий, заведений, фасадов и, по их словам, предлагают финансово осуществимые варианты, которые будут вписываться в общий облик города. К примеру, на страницах уже появились проекты изменения зданий на улице Конфедератов и набережной Махаджиров.

С идеями молодых архитекторов уже ознакомился и глава администрации Сухума Беслан Эшба, который, по словам членов группы, дал задание о подготовке проектов по изменению облика Брехаловки, площади имени Сергея Багапш и фуникулера.

© Sputnik Пресс-конференция архитекторов и дизайнеров

Дорогу пешеходам

Сухум должен стать привлекательным не только для его жителей, но и туристов, считает архитектор Беслан Багателия. По его мнению, столице нужно брать пример с таких городов, как Амстердам и Венеция, где широко развита пешеходная инфраструктура.

"Нам нужно освобождать город от автомобилей, которые должны остаться только на неисторической части города. Нужно делать фасады, развивать велоинфраструкту, а по городу можно передвигаться на общественном транспорте, самокате или велосипеде. Это делается не только для туристов, но и для здоровья нации", - сказал он.

Еще один необходимый шаг – создание безбарьерной среды для маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями, отметил Багателия.

"Мы начали с участка на набережной Махаджиров, где мы отстояли отказ от бордюров. Мы донесли идею до властей, которые пошли нам навстречу", - добавил он.

В ходе пресс-конференции были затронуты и проблемы ландшафтного дизайна города. На вопрос журналистов об обоснованности и грамотности массовой обрезки деревьев на улицах Сухума ландшафтный дизайнер Наала Мирзоян ответила, что, по ее мнению, проблема заключается в том, что в компетентных за обрезку растений органах отсутствует связь со специалистами-ботаниками и существует нехватка штата.

"Я не могу сказать, что работы проводились неграмотно или не вовремя. У "Зеленого хозяйства" не было того объема штатных сотрудников, которые могли бы справиться с масштабами нашего города. К тому же, даже сегодня в администрации города нет должности ландшафтного архитектора, как не было и в "Зеленом хозяйстве", - объяснила она.

По мнению специалиста, прежде чем проводить массовую обрезку деревьев, необходимо продумать план озеленения города на будущее.

"К примеру, в случае с олеандрами, необходимо было посадить молодые растения между зрелыми. Маленькие бы подросли, затем была бы проведена глубокая обрезка, и никто бы этого даже не заметил. Сейчас наш город спасает то, что у нас есть определенный зеленый фон, который позволяет закрыть глаза на проблемы", - объяснила она.

Развитие "вглубь"



Идеи молодых архитекторов выходят за рамки центра Сухума. По их словам, необходимо развивать "вглубь", в том числе уделять большое внимание густонаселенным Новому району и Старому поселку. В качестве примера архитектор Кама Кация предложила провести облицовку или покраску панельных домов.

Архитектор Беслан Багателия считает, что одна из проблем Нового района – пристройки и надстройки у многоэтажных домов.

"Ведь среда формирует сознание, и дети, которые растут в такой среде, будут с определенным культурным кодом и вкусовыми качествами. Когда ты видишь, что вокруг тебя разные пристройки, между дворами нет пространства, все это превращается в "гетто", - сказал он.

Для того, чтобы не "захламлять" район пристройками, необходимо регламентировать размещение пристроек и выносить коммерческие объекты на первые этажи, добавил Багателия.

Нет закона

Архитектор Мадина Чкотуа подчеркнула, что несанкционированные пристройки являются проблемой не только отдельных районов столицы, а системной ошибкой, так как в государстве около десяти лет назад истек срок градостроительного плана, и нет прописанных дизайн-кодов, которые регламентируют правила размещения вывесок, использования отделочных материалов, установления освещения, транспортных остановок.

© Sputnik Пресс-конференция архитекторов и дизайнеров

Участники инициативной группы отметили, что, в случае необходимости и обращения властей, они совместно с другими архитекторами Абхазии готовы начать работу над градостроительным планом Сухума.

Инициативная группа подчеркивает, что не ставит целью критику, а предлагает альтернативу, и не позиционирует себя как политическое движение. "Ҳара ҳақалақь" объединил людей, готовых предложить свою профессиональную помощь и совместно с неравнодушными жителями абхазской столицы изменять Сухум, делая его современным, удобным, при этом сохраняя его исторический облик.