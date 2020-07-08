Российские мотострелки "уничтожили" тренировочный лагерь противника в Абхазии

В общей сложности в учениях принимают участие более одной тысячи военнослужащих и свыше 200 единиц различной техники.

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Военнослужащие мотострелкового подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии уничтожили тренировочный лагерь условного противника в ходе учения. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие совершили вылазку в тылу противника, используя беспилотники "Орлан-10" и бронетранспортеры БТР-82А, и обнаружили в заброшенных строениях скрытный тренировочный лагерь. Затем военные совершили налет на объекты "противника".

В свою очередь передовые подразделения вступили в бой, подавив разрозненные группы огнем из вооружения БТР-82А, гранатометов РПГ-7В, АГС-17 и штатного стрелкового вооружения.

Пресс-служба ЮВО также сообщила об учениях снайперов, которые провели боевые стрельбы из винтовок ВСС "Винторез", СВД и СВ-98.

Каждая снайперская пара в течение нескольких часов проводила разведку целей и определение расстояния до них с применением современных технических средств наблюдения и прицеливания.

© Sputnik / Виталий Тимкив Учения соединения спецназначения ЮВО

Особое внимание в ходе занятий было уделено маскировке на побережье в песке и применению приборов наблюдения и разведки в условиях антиснайперских действий условного противника.

Учения продлятся в течение всей недели. Завершатся они боевыми стрельбами, на которых военнослужащие с использованием современной техники и вооружения поразят более чем одну тысячу наземных и воздушных целей.