Таможня отчиталась по товарообороту Абхазии за первое полугодие 2020-го

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Товарооборот в Абхазии за первое полугодие 2020 года составил 11 миллиардов 691 миллион рублей, говорится в отчете Государственной таможенной службы Абхазии.
За аналогичный период 2019 года товарооборот составил 11 миллиардов 698 миллионов рублей.
Импорт в 2020 не намного, но оказался больше, чем за этот период в 2019 году - восемь миллиардов 702 миллиона рублей. В 2019 году – эта цифра составила восемь миллиардов 509 миллионов рублей.
А вот показатели по экспорту за первое полугодие этого года уменьшились в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. В 2020 году экспорт составил два миллиарда 989 миллионов рублей. В 2019 году – три миллиарда 189 миллионов рублей.
По данным Таможенного комитета, большая половина экспортируемого товара – алкогольная продукция – 52%. Рыбная продукция занимает второе место по количеству экспорта – 31%. Шесть процентов приходится на экспорт продуктов растительного происхождения. Два процента от общего экспорта – недрагоценные металлы, один процент – древесина и изделия из нее. Позиция "другие товары" составляет восемь процентов экспорта.
Республика в первом полугодии 2020 года в большей степени импортировала продовольственные товары, от общего числа они составили 31%.
Структура импорта в Абхазию по другим позициям выглядит так:
- машины, оборудование и транспортные средства в Абхазию - 23%
- минеральные продукты - 16%
- продукция химической промышленности - 11%
- другие товары - 6%
- табачные изделия; древесина и целлюлозно-бумажные изделия; металлы и изделия из них - 4%
- текстиль, текстильные изделия и обувь - 1%.
Комитет также приводит данные по странам, из которых осуществлялся импорт товаров в Абхазию.
- Россия – 67 %
- Япония – 11 %
- Молдова – 6 %
- Турция – 4 %
- Италия – 2 %
- Армения – 1 %
- Китай – 1 %.
По экспорту товаров из Абхазии Россия также занимает первое место с 67% от общего количества вывозимого товара. На втором месте Турция – 32%. Прочие страны – 1 %.
При этом отмечается, что 64% товарооборота осуществлялось автомобильным транспортом, 25% - железнодорожным и 11% - морским.
В первом полугодии 2020 года было оформлено 11 913 таможенных деклараций. За аналогичный период 2019 года – 13 407 деклараций.
По данным Таможенного комитета, больше всего начислений в бюджет было по выплатам НДС – 370 миллионов рублей. Затем идут пошлины, в 2020 году – 217 миллионов рублей. На третьем месте сборы – 121 миллион рублей. Платежи по акцизному налогу собрали 90 миллионов рублей. Прочие платежи – 17 миллионов рублей.