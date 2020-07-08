Митинг и задержание: Дбар прокомментировал ситуацию у здания МВД Абхазии

Всего у здания Министерства внутренних дел собралось около 30 человек, около 15 из них были задержаны и водворены в ИВС за организацию несанкционированного митинга и невыполнение требований сотрудников милиции.

СУХУМ, 8 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Несанкционированный митинг состоялся у здания МВД Абхазии, поводом стало нахождение в изоляторе временного содержания Тенгиза Лакербая, об этом корреспонденту Sputnik сообщил министр внутренних дел Дмитрий Дбар.

По его словам, всего у Министерства внутренних дел республики собралось около 30 человек.

"Люди собрались по поводу "вора в законе" Лакербая, по кличке Тенгуляш. Их не устраивает, что он содержится, как и все заключенные. Это был несанкционированный митинг", – отметил он.

Сотрудники милиции потребовали от собравшихся мирно разойтись, но митингующие проигнорировали призывы правоохранительных органов.

"Тогда зачинщики были задержаны и сейчас сидят в ИВС. Задержали человек 10-15. В данный момент на территории МВД уже никого нет", - уточнил Дбар.

Министр внутренних дел отметил, что по отношению к задержанным будут применены соответствующие меры за несанкционированный митинг и невыполнение требований сотрудников милиции.

Тенгиз Лакербая был задержан оперативными службами СГБ совместно с ОУР УВД по городу Сухум по поручению Генеральной прокуратуры 7 марта 2020 года. Он признан виновным в совершении трех эпизодов преступлений - незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия, незаконное приобретение и хранение наркотического вещества без цели сбыта. При этом он оправдан по двум эпизодам, предусмотренным статьей Уголовного кодекса Абхазии "кража с проникновением в жилище в крупном размере".

Сухумский городской суд приговорил Тенгиза Лакербая по совокупности преступлений к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии-поселении со штрафом в размере 50 000 рублей в доход государства.