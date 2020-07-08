Прогноз погоды в Абхазии на четверг 9 июля

В четверг 9 июля на территории Абхазии возможен дождь, местами ливневый дождь с грозой и градом.

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. В четверг 9 июля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый дождь с грозой, возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +23°С до +28°С.

Температура морской воды + 26°С.

Относительная влажность воздуха 60-90%.