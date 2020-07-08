"Я - мертвец!": премьера комедии "Цилиндр" прошла в Абхаздрамтеатре

О том, как прошла премьера комедии "Цилиндр", для скольких людей постановка стала первой в жизни, где находятся места настоящих театралов и почему в спектакле оживают мертвецы, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Амра Амичба, Sputnik

Ряд театралов

"Бзиала шэаабеит! (Добро пожаловать - абх.)", - приветствовали билетеры зрителей у дверей Абхазского драмтеатра.

Пришедшим на первый после карантина спектакль руки у входа обрабатывали антисептиком.

"Я подготовилась, прочла пьесу Эдуардо де Филиппо. У него же все такое юмористичное. И пьеса "Цилиндр" веселая", - поделилась зрительница, поднимаясь по красивой лестнице театра.

Другая зрительница в зале пожаловалась, что далековато от сцены оказались места.

"Это места настоящих театралов. Не надо считать, что далеко сидим", - пояснила ей подруга.

Режиссер спектакля "Цилиндр" - молодой актер, выпускник Театрального института имени Щукина, стажер Вахтанговского театра Бенар Кове. Художник по декорациям - Батал Джапуа.

Соблазнительница и "мертвец" в постели

Действие в спектакле происходит в итальянском Неаполе. Двум бедным семьям, делящим общий кров, грозит опасность остаться без жилья, если они не погасят долг по квартплате. Герои пьесы пытаются раздобыть денег необычным способом.

Молодая женщина Рита в исполнении актрисы Кристины Цимцба за прозрачной шторкой весьма соблазнительно купается в импровизированной умывальной комнатке, заманивая в ловушку ищущих романтических приключений мужчин. Но вошедших в комнату ждет "сюрприз": безутешная вдова оплакивает мужа на смертном одре.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля - Цилиндр в абхаздраме

Обескураженные мужчины выбегают из коморки, забывая о заплаченных деньгах и непредоставленной услуге. Все складывается удачно для аферистов. До того момента, пока очередной клиент вдруг не нарушает отработанный сценарий.

"Я - мертвец!" - говорит он, и история принимает неожиданный поворот.

Рассказывая о причинах, по которым молодого режиссера привлекла для постановки итальянская пьеса, Бенар Кове заметил, что комедии давно не ставились в Абхазском театре.

"Мне кажется, и актеры соскучились по игре в комедии. Эдуардо де Филиппо - великий драматург. В своей драматургии он затрагивает нравственные вещи. Нельзя прятаться за современными стилизациями. Он затрагивает вечные темы, которые нашли воплощение в моем решении спектакля. Как мне кажется, я приблизился к Эдуардо де Филиппо", - сказал молодой режиссер.

По его словам, при подборе актеров для спектакля сложностей не возникло, потому что со многими из них играет на сцене в текущем репертуаре.

"Практически все актеры, которые участвовали у меня в спектакле, с ними же я и играю в других спектаклях. Я им благодарен за доверие, не каждый ведь актер согласится работать с начинающим режиссером. Настороженность может быть. Они со всеми этими событиями, с карантином, выдержали, и мы с ними что-то такое сотворили, что сегодня вынесли на суд зрителей. За что им очень сильно благодарен", - отметил Бенар Кове.

Династия Кове

Символично, что первая режиссерская работа начинающего специалиста осуществлена на сцене Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба. Дедушка Бенара – Михаил Кове – один из основоположников Абхазского театра. Его отец – Валерий Кове – режиссер этого театра, мать – Мзия, актриса. Дядя – Адгур Кове – известный в России режиссер.

"Бенар - очень хороший парень, очень хороший актер, и, как выяснилось, у него есть способности к режиссуре. Тьфу-тьфу-тьфу, я думаю, он продолжит династию режиссеров в семье. Все в его руках", - сказал Адгур Кове.

По словам Бенара, он вырос в театре, а театральные люди окружали его всю жизнь. А сам он вышел на большую сцену в шестилетнем возрасте в спектакле своего отца "Пешком", затем играл в спектаклях "Гуарапский писарь", "Махаз". А одна из последних работ - роль Ромео в шекспировской трагедии.

"Абхазский театр – один из моих любимых. В этом театре я вырос. Играл немало ролей в спектаклях. В первом классе был мой первый выход на сцену, и с этим спектаклем мы поехали на фестиваль в Швейцарию", - вспоминает Бенар Кове.

Актер Гудиса Тодуа исполняет в комедии роль Антонио, по его словам, показанная история в спектакле "неординарная для Абхазии".

"Мне кажется, спектакль удался, и он будет иметь большой успех. И кто не успел на первый премьерный показ, обязательно должны прийти на второй показ. Зритель после карантина испытает новые ощущения, новые эмоции, - уверен Тодуа. - Актеры, которые первыми выходят на сцену, задают тон и ритм спектаклю. Много задач от режиссера, по которым нужно было в точку попасть, здесь нельзя промахнуться. Первый выход на широкую публику, и я не ожидал, что столько реакции будет у зрителей".

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля - Цилиндр в абхаздраме

Актер отметил, что репетиции начались еще в октябре прошлого года, когда прошли первые читки после распределения ролей.

"Потом мы наработали этюды. В условиях ограничений репетировали по два человека. Конечно, более массовые репетиции начались уже после карантина. В течение полутора месяцев мы работали на малой сцене, потом - на большой. Интенсивная работа шла", - сказал Гудиса Тодуа.

Зрительнице Фатиме Джинджолия спектакль понравился.

"Режиссеру Бенару Кове удалось воплотить итальянскую комедию на абхазской сцене. Оправдал надежды зрителей. Бенар и актер прекрасный. Смотрела его в спектакле в Москве в Театре Вахтангова. Была горда увидеть его на московской сцене. Тем не менее, хочется, чтобы профессионально реализовался здесь, чтобы талантливая молодежь возвращалась в Абхазию", - сказала Джинджолия.

Другая зрительница, Камилла Квициния, пришла на премьеру в Абхазский театр со всей семьей, чтобы посмотреть первую постановку молодого режиссера Бенара Кове.

"Нам очень понравился спектакль. И именно то, что была комедия. Он молодец. Мы им городимся. Он может реализоваться в Абхазии, но ничего не может помешать стать востребованным и за границей. Желаю ему, чтобы у него так и получилось в будущем", - сказала Камилла.

Пять премьер

В спектакле "Цилиндр", по словам генерального директора Абхазского драмтеатра Нодара Чанба, совпало много событий с характеристикой "первый".

"Это первый спектакль после карантина. Первый спектакль молодого режиссера Бенара Кове. Первая большая роль актрисы Кристины Цимцба. Первый спектакль нашего молодого звуковика Даниила Миквабиа, который филигранно работал. И первая работа световика Евстафия Иосифиди, который только месяц назад приступил к обязанностям, - сказал Чанба. - Для меня стал открытием талант молодого актера Аляса Колбая, который обладает прекрасными актерскими и вокальными данными. Как всегда пластичный, интересный, понимающий что и зачем делает, актер Гудиса Тодуа. Ну, и конечно, замечательные наши мастера Кесоу Хагба, Роза Дбар, Тамара Гамгия, Теймураз Чамагуа и Адгур Малия, который мне показался более убедительным. Даже эпизодические роли Лаврика Ахба и Гарри Аджинджал были достаточно рельефными. Спектакль родился, он должен расти. Зрителям понравился".

Премьера спектакля - Цилиндр в абхаздраме © Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля - Цилиндр в абхаздраме © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 2 © Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля - Цилиндр в абхаздраме

Чанба отметил, что хотя "ситуация, в которой происходит действие, не характерна для нашего общества, но тема актуальна".

"Тема актуальна для нас - языком юмора автор показывает уродство и низость людей, которые ради денег готовы терять свою совесть. Театр должен постепенно вернуться к своему прямому предназначению, не развлекать, а увлекать человека, вести его к незыблемым ценностям, которые отличают человека от животного. Театр должен ставить серьезные задачи духовного оздоровления общества разножанровыми постановками, от высокой трагедии до комедии. Думаю, что Абхазский театр на этом пути, - считает гендиректор Нодар Чанба. - Подготовка спектакля проходила во время карантина, поэтому благодарю всех, кто рисковал ради искусства. Все службы работали с полной самоотдачей. Не могу обойти вопрос материального обеспечения - пока ни рубля не отпущено на этот спектакль, многое взято в долг".

Второй премьерный показ комедии "Цилиндр" в постановке режиссера Бенара Кове пройдет в Абхазском драмтеатре 8 июля.